Пилот украинского истребителя поразил ракетой российский дрон-камикадзе "Герань-4". Видео

Пилот украинского истребителя попал ракетой в российский дрон-камикадзе "Герань-4" во время ночного перехвата. Соответствующую видеозапись опубликовали в сети.

Видео дня

Кадры опубликовал Telegram-канал Karymat. На них зафиксировано, как истребитель Воздушных сил ВСУ перехватывает российскую воздушную цель.

Чем опасна "Герань-4"

Реактивная российская "Герань-4" может развивать скорость до 500 км/ч, летать на высоте до 8 км и преодолевать расстояние более 700 км. Из-за таких скоростных и высотных характеристик ее сложнее перехватывать украинской противовоздушной обороне.

Журналисты проекта "Схемы" исследовали один из уцелевших беспилотников этой модификации и выяснили, что он оснащен китайским двигателем TG-2000. Для управления в режиме реального времени предусмотрены Mesh-модем и SIM-карты, которые обеспечивают связь между аппаратом и операторами.

Также "Герань-4" оснащена поворотной камерой с дневным, ночным и инфракрасным каналами и 10-кратным оптическим зумом. В отличие от обычных "Шахедов", летящих по заранее заданным координатам, эта модификация способна искать цели непосредственно во время полета.

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Отдельной особенностью является 16-канальная CRPA-антенна, которая затрудняет радиоэлектронное подавление. По данным "Схем", для эффективного противодействия таким беспилотникам требуется не менее 16 средств радиоэлектронной борьбы, которые должны работать одновременно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские "Герани-5" во время маневров в отдельных случаях разгонялись до 1000 км/ч. О таких случаях рассказывал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, отмечая, что их фиксировали украинские военные.

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Он также подчеркивал, что Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники. В частности, украинские специалисты регулярно обнаруживают в обломках таких аппаратов новые компоненты: китайские двигатели, антенны, модемы, камеры и другие важные элементы. К разработке и совершенствованию этих технологий Россия привлекает многочисленных инженеров и молодых специалистов.