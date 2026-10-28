Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Отключение света в Украине. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 29 октябряВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийВладимир ОбертасСопровождал журналистов: в первый день тишины в Херсоне погиб пресс-офицер 34 ОБрМП Владимир Обертас. ФотоДжима "отказалась" от сборной УкраиныДжима "отказалась" от сборной УкраиныИллюстрация - АЗС в УкраинеУкраинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоитСовершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. ФотоСовершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото"Продвигают повестку РФ": в Молдове отреагировали на критику оппозицией военного соглашения с Украиной"Продвигают повестку РФ": в Молдове отреагировали на критику оппозицией военного соглашения с Украиной"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20Более 15 км шли пешком под вражеским огнем: бойцы ГУР взяли в плен двух оккупантов. ВидеоБолее 15 км шли пешком под вражеским огнем: бойцы ГУР взяли в плен двух оккупантов. ВидеоКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения домаКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения дома
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,1 т.
Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео
"Груз 200" – потери России в войне против Украины. Источник: иллюстративное фото из российских пабликов

Страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 1,58 млн военнослужащих. А ее военные расходы в денежном выражении за пять лет превышают 700 млрд. долларов. Этих денег россиянам бы хватило на строительство "с нуля" пяти современных крупных городов-миллионников – для заселения 10 миллионами людей.

Оккупанты теряют на войне почти тысячу человек ежедневно, то есть одного человека каждые полторы минуты. Соответствующие подсчеты 28 октября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Читайте также
Олег ШевченкоОлег Шевченко
57,5 т.
Россия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитрости
57,5 т.
Россия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитрости
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
5,6 т.
Дрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. Фото
5,6 т.
Дрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,3 т.
Россия ударила по Харькову: произошел пожар, есть погибший
3,3 т.
Россия ударила по Харькову: произошел пожар, есть погибший

За более чем 1700 дней полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 млн 580 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

По подсчетам, только выплаты за погибших и раненых обходятся бюджету страны-агрессора более чем в 95 млн долларов ежедневно.

Еще более 10 млрд долларов в 2025 году потратили на единовременные выплаты за подписание контрактов.

Потери техники также весьма значительны. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники так или иначе уничтожили 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин и 51 674 артиллерийские системы. Также захватчики потеряли 449 самолетов, 356 вертолетов, 35 кораблей и катеров.

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Отминусованы два подводных корабля, более пяти тысяч ракет и свыше 585 тысяч беспилотников.

Война ежегодно обходится Кремлю все дороже и дороже. Так, военные расходы РФ в долларах составили:

  • в 2022 году – 86 млрд;
  • в 2023-м – 109 млрд;
  • в 2024-м – 149 млрд;
  • в 2025-м – 190 млрд;

С учетом еще 183 млрд на 2026 год, за пять лет в общей сложности это более 700 млрд долларов.

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

В 2022 году военные расходы России составляли около 4% ВВП, а в 2025-м этот показатель вырос до 7,5%.

Еще 13,5 млрд долларов с августа 2025-го по август 2026 года потеряла российская нефтяная отрасль.

Общей суммы хватило бы на 10 тысяч километров современных дорог, тысячу новых школ и 200 крупных больниц, а также на выплату по миллиону рублей каждому ребенку, родившемуся после начала вторжения. А еще – в течение двух лет платить всем российским пенсионерам вдвое большие пенсии. Причем средства еще остались бы, например, на вложения в науку – на десять лет.

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

Или на эти деньги можно было бы с нуля построить пять крупных современных городов и расселить в них до 10 миллионов человек.

Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Потери РФ в войне. Источник: скриншот

"Но Россия выбрала войну. И каждый день продолжает ее выбирать", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, только 27 октября украинские воины отминусовали еще 1510 российских захватчиков. Также у российской армии стало меньше на 21 артиллерийскую систему, семь наземных робототехнических комплексов, 1 543 БпЛА оперативно-тактического уровня. Также было уничтожено 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Похожие темы
ВойнаВойна в УкраинеПотери России в войне с УкраинойУкраинаРоссияВооруженные Силы Украинывоенная техникаГенеральный штаб ВСУ
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!