Полтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. Видео

Страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 1,58 млн военнослужащих. А ее военные расходы в денежном выражении за пять лет превышают 700 млрд. долларов. Этих денег россиянам бы хватило на строительство "с нуля" пяти современных крупных городов-миллионников – для заселения 10 миллионами людей.

Видео дня

Оккупанты теряют на войне почти тысячу человек ежедневно, то есть одного человека каждые полторы минуты. Соответствующие подсчеты 28 октября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

За более чем 1700 дней полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 млн 580 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

По подсчетам, только выплаты за погибших и раненых обходятся бюджету страны-агрессора более чем в 95 млн долларов ежедневно.

Еще более 10 млрд долларов в 2025 году потратили на единовременные выплаты за подписание контрактов.

Потери техники также весьма значительны. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники так или иначе уничтожили 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин и 51 674 артиллерийские системы. Также захватчики потеряли 449 самолетов, 356 вертолетов, 35 кораблей и катеров.

РЕКЛАМА

Отминусованы два подводных корабля, более пяти тысяч ракет и свыше 585 тысяч беспилотников.

Война ежегодно обходится Кремлю все дороже и дороже. Так, военные расходы РФ в долларах составили:

в 2022 году – 86 млрд;

в 2023-м – 109 млрд;

в 2024-м – 149 млрд;

в 2025-м – 190 млрд;

С учетом еще 183 млрд на 2026 год, за пять лет в общей сложности это более 700 млрд долларов.

Главные истории дня

В 2022 году военные расходы России составляли около 4% ВВП, а в 2025-м этот показатель вырос до 7,5%.

Еще 13,5 млрд долларов с августа 2025-го по август 2026 года потеряла российская нефтяная отрасль.

Общей суммы хватило бы на 10 тысяч километров современных дорог, тысячу новых школ и 200 крупных больниц, а также на выплату по миллиону рублей каждому ребенку, родившемуся после начала вторжения. А еще – в течение двух лет платить всем российским пенсионерам вдвое большие пенсии. Причем средства еще остались бы, например, на вложения в науку – на десять лет.

РЕКЛАМА

Или на эти деньги можно было бы с нуля построить пять крупных современных городов и расселить в них до 10 миллионов человек.

"Но Россия выбрала войну. И каждый день продолжает ее выбирать", – отметили в Генштабе.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, только 27 октября украинские воины отминусовали еще 1510 российских захватчиков. Также у российской армии стало меньше на 21 артиллерийскую систему, семь наземных робототехнических комплексов, 1 543 БпЛА оперативно-тактического уровня. Также было уничтожено 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн.