Планы врага сорваны: ССО совершили налет на позиции оккупантов и захватили пленных. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику врага, нанося ему невосполнимые потери, а также пополняют обменный фонд. На этот раз бойцы Сил специальных операций совершили налет на позиции россиян и взяли в плен двух оккупантов.

Видео дня

Пленные захватчики рассказали, как создают постановочные видео с ложными сообщениями об "успехе" их армии. Об этом рассказали в Telegram-канале Сил специальных операций.

Что известно

Успешную операцию провели операторы 6 полка ССО Rangers. Во время специальных действий они совершили налет на позицию противника и взяли в плен двух оккупантов его разведывательного подразделения. Также добыли документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность.

Россияне создают постановочные видео с ложью об успехах своей армии

В ССО подчеркнули, что российские оккупанты, отчитываясь об "успехах" на поле боя и "захвате" новых территорий, часто создают постановочные видео и выдают желаемое за действительное.

"Враг продолжает отчитываться о захвате новых территорий. Однако за громкими заявлениями нередко стоят постановочные видео и попытки выдать символические действия за реальные боевые успехи", – отметили бойцы.

Карта войны в Украине. Источник: Deep State

Во время допроса пленные рассказали, как создают фальшивые сообщения о продвижении российских войск: военнослужащих с флагом направляют в указанное место, где они демонстрируют символику. Видео с дрона впоследствии используют как якобы доказательство захвата позиции или населенного пункта.

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Видео операции и допроса пленных опубликовали в Telegram-канале Сил специальных операций

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол рассказал, что темпы продвижения российских оккупантов на фронте сейчас существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами войны. Так, за месяц теперь враг может захватить одну лесопосадку. Причиной такого замедления продвижения являются, в частности, большие потери противника.

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