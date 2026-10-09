Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Леонид Невзлин
Леонид Невзлин

Израильский общественный деятель, издатель

War / Мнения
Time to read1 мин
icon 2,4 т.
Блог |

По-настоящему эффективная ПВО: Украина наносит удары по вражеской ракетной программе

По-настоящему эффективная ПВО: Украина наносит удары по вражеской ракетной программе
Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Суроватисе, Нижегородская область, Россия, 2011 год. Источник: Wikimedia Commons

Силы обороны Украины минувшей ночью нанесли удары по российским объектам, задействованным в запуске ракет и производстве ракетного топлива. Так, в Нижегородской области был поражен филиал института, который занимается созданием, обслуживанием и эксплуатацией стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления ракетами.

В том же регионе РФ защитники Украины поразили предприятие, которое работает в интересах ракетной программы, а в Тверской области – завод, который производит присадки к дизельному топливу и авиационному керосину, а также компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101.

Не прекращаются украинские удары и по НПЗ: вчера был поражен крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий завод в Омске, а сегодня – завод "Лукойла" в Ухте. ВСУ не забывают и зеркально отвечать на удары по украинским дата-центрам, выбивая центры обработки данных "Яндекса".

Читайте также
Олег ШевченкоОлег Шевченко
icon 36,8 т.
На оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в Россию
icon 36,8 т.
На оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в Россию
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 17,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
icon 17,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
Кирилл ДанильченкоКирилл Данильченко
icon 7,9 т.
Почему российская кампания против украинских АЗС обречена
icon 7,9 т.
Почему российская кампания против украинских АЗС обречена

Удары по вражеской ракетной программе – это единственное по-настоящему эффективное ПВО. Как и удары по НПЗ, они могут стать тем фактором, который мотивирует Москву пойти хотя бы на какое-то перемирие. Украина обеспечивает себе "карты", как любит говорить президент США. И этих "карт" было бы еще больше, будь у Украины больше средств поражения и полный доступ к системе "Старлинк".

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Леонида Невзлина
Похожие темы
Война в УкраинеВзрывы в РоссииРоссия (тег)ракеты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться