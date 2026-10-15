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Преодолел 20 км: горящий "Новатор" вывез экипаж после удара российского FPV-дрона. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 2,0 т.
Преодолел 20 км: горящий "Новатор" вывез экипаж после удара российского FPV-дрона. Видео
Машина доставила экипаж стрелкового батальона Нацполиции

Бронеавтомобиль "Новатор" после удара российского FPV-дрона загорелся, но смог выехать с позиций и преодолеть около 20 км. Машина доставила экипаж стрелкового батальона Нацполиции Черниговской области к месту дислокации.

Все полицейские остались живы. Об этом сообщила компания "Украинская Бронетехника".

Как "Новатор" спас экипаж

После удара российского FPV-дрона бронеавтомобиль загорелся, однако продолжил движение и смог вывезти полицейских из опасной зоны. Несмотря на пожар, машина преодолела примерно 20 км и довезла экипаж до места дислокации.

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Все члены экипажа выжили. Во время последнего выезда автомобиль выполнил главную задачу — помог спасти людей и доставить их в безопасное место.

Для чего использовали бронеавтомобиль

За четыре месяца эксплуатации "Новатор" совершил около 100 выездов и выдержал удары десяти FPV-дронов. Автомобиль использовали для выполнения логистических задач на востоке, в частности для перевозки топлива, батарей и другого необходимого имущества.

Подразделение работает на бронеавтомобилях "Новатор" с 2024 года. Бойцы отмечают, что машины удобны для выполнения точечных задач.

Также экипаж самостоятельно доработал систему пожаротушения внутри кузова.

К сожалению, недавно этот "Новатор" был уничтожен. Однако во время последнего выезда он смог выполнить свою главную задачу — спасти экипаж и довезти полицейских до безопасного места.

Преодолел 20 км: горящий ''Новатор'' вывез экипаж после удара российского FPV-дрона. Видео

Как "Новатор" спас экипаж. Источник: Скриншот

Преодолел 20 км: горящий ''Новатор'' вывез экипаж после удара российского FPV-дрона. Видео

Как "Новатор" спас экипаж. Источник: Скриншот

Преодолел 20 км: горящий ''Новатор'' вывез экипаж после удара российского FPV-дрона. Видео

Как "Новатор" спас экипаж. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине провели испытания наземного роботизированного комплекса "Робоноши", предназначенного для медицинской эвакуации. В ходе тестирования он перевез сотрудника компании ARMOLAB по имени Назар, вес которого составляет 170 кг, хотя заявленная грузоподъемность устройства — 120 кг.

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