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Преодолели более 40 км: ВСУ впервые использовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Преодолели более 40 км: ВСУ впервые использовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт
Робот преодолел более 40 км по суше и воде
Источник: mod.gov.ua

Вооруженные Силы Украины впервые осуществили логистическую миссию с помощью наземного роботизированного комплекса-амфибии украинской разработки. Робот преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции военных провиант и боекомплект.

Комплекс несколько месяцев дорабатывали совместно с военными с учётом реальных задач и особенностей фронтового рельефа. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Робот преодолел более 40 км по суше и воде

Военные одной из отдельных механизированных бригад ВСУ впервые использовали НРК-амфибию для выполнения логистической задачи. Комплекс преодолел более 40 км как по суше, так и по воде, после чего доставил на позиции провиант и боекомплект.

Использование амфибийных роботизированных комплексов имеет особое значение для военной логистики, поскольку на фронте маршруты могут пересекать реки, каналы и заболоченные участки. Такие препятствия способны затруднить или полностью перекрыть путь для обычного наземного роботизированного комплекса.

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Какие преимущества имеет НРК-амфибия

Амфибийный комплекс позволяет преодолевать водные препятствия без смены транспортного средства. На суше он сохраняет возможности наземного НРК, а при выходе в воду может перейти к движению по ней и продолжить маршрут.

Таким образом, один робот может выполнять логистические задачи на различных типах местности. Это расширяет возможности применения роботизированных систем для доставки грузов.

Преодолели более 40 км: ВСУ впервые использовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт

ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт

Источник: mod.gov.ua

Комплекс дорабатывали совместно с военными

До первой миссии НРК-амфибию несколько месяцев совершенствовали в тесном взаимодействии с военными. В ходе работы учитывались реальные задачи, опыт применения роботизированных систем и особенности фронтового рельефа.

Кластер оборонных инноваций Brave1 оказал разработке грантовую поддержку, что помогло довести решение до практического применения.

Министерство обороны Украины совместно с Brave1 продолжает поддерживать развитие амфибийных НРК. В июне 2026 года в рамках обновленной грантовой программы Brave1 также запустили отдельное направление "НРК-амфибии".

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны Украины уже применяют более 70 систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения для выполнения боевых задач. Технологии помогают в навигации, обнаружении и распознавании объектов, а также в наведении беспилотников на цели.

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