Логика российской пропаганды построена так, чтобы:

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1. Приуменьшать украинские успехи (до Крымского моста только за ноябрь поражены 7 из 10 крупнейших НПЗ, большинство – по 3-4 кругу, куча военных объектов, удары по логистике не прекращались, в том числе по сухопутному коридору в Крым, поражение личного состава – рекордное за все время войны).

2. Преувеличивать собственные успехи (карту Путина все видели).

3. Пытаться выдать свой террор за "удары в ответ", хотя это никакие не удары в ответ.

4. Демотивировать и атомизировать украинское общество угрозами и обесцениванием всего украинского, в том числе украинского государства как такового.

5. Призывать к капитуляции как способу "прекратить страдания".

Видите проявления чего-либо подобного – перед вами либо враг, либо полезный идиот. А скорее всего, бот первого, выдающий себя за второго.

Мир нужен и возможен, но для этого россияне должны потерять веру в то, что могут и дальше воевать с результатом для себя. До этого все разговоры о мире – пустой треп.

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