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Половина самолетов F-16 находится на ремонте в Европе: Зеленский рассказал, с какими трудностями столкнулась Украина

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 2,4 т.
Половина самолетов F-16 находится на ремонте в Европе: Зеленский рассказал, с какими трудностями столкнулась Украина
Истребители F-16.
Источник: Открытые источники.

Около половины украинских истребителей F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за этого Украина теряет драгоценное время, когда самолеты особенно нужны для защиты воздушного пространства.

В то же время F-16 продемонстрировали эффективность в борьбе с новыми российскими беспилотниками с реактивными двигателями. Об этом сообщает Financial Times.

Половина F-16 остается на ремонте

Зеленский рассказал о трудностях Украины в борьбе с атаками российских беспилотников. По его словам, F-16 оказались эффективными против новых дронов с реактивными двигателями, однако около половины украинских истребителей длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

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Президент отметил, что возвращение некоторых самолетов затягивается настолько, что Украина теряет время, когда истребители больше всего нужны для защиты воздушного пространства.

Киев стремится получить помощь западных партнеров, чтобы перенести большую часть работ по техническому обслуживанию на территорию Украины. По словам Зеленского, это позволило бы быстрее возвращать самолеты в строй.

Украине не хватает двигателей для перехватчиков

Отдельным препятствием в противодействии российским беспилотникам президент назвал нехватку двигателей для перехватчиков.

"Двигатели — это ключевой момент, мы действительно импортируем много двигателей. Есть некоторые двигатели собственного производства, но их недостаточно", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется организовать по ускоренной процедуре на фоне усиления российских атак.

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