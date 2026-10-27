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Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
33
Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего
Заупокойная молитва состоялась в храме Иконы Казанской Божией Матери. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины инициировало проверку обстоятельств мобилизации Игоря Ревеки, прохождения им военно-врачебной комиссии (ВВК) и службы в воинской части. Военнослужащий умер во время лечения в больнице №4 в Днепре.

О начале проверки сообщили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Там также выразили соболезнования родным и близким умершего и призвали СМИ и общественность не делать преждевременных выводов до выяснения всех обстоятельств.

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВВК. Источник: t.me/landforcesofukraine

Обстоятельства смерти

Игорь Ревека родился 12 августа 1969 года в Харькове в семье врачей. Школьные годы он провел в школах №4, №6 и №2 города Златополь.

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25 сентября 2026 года мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины. Через три недели, 16 октября, он умер во время лечения в больнице №4 в Днепре.

О смерти земляка сообщил городской голова Николай Бакшеев в своем официальном Telegram-канале. По его словам, община проводила Игоря Ревеку в последний путь.

Что проверяют

В Сухопутных войсках сообщили, что проверят все обстоятельства, связанные с мобилизацией и прохождением службы военнослужащим.

В частности, речь идет о:

  • прохождении военно-врачебной комиссии;
  • обстоятельствах призыва в ВСУ;
  • дальнейшее пребывание в воинской части;
  • прохождение военной подготовки;
  • обстоятельства смерти.

В командовании заявили, что после завершения проверки сообщат об установленных фактах и решениях, принятых в соответствии с действующим законодательством.

Представителей СМИ и общественность попросили воздержаться от преждевременных выводов, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Прощание с военнослужащим

По информации городского головы, панихида по Игорю Ревеке состоялась в храме Иконы Казанской Божией Матери. После этого провели гражданскую панихиду.

Николай Бакшеев выразил соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям и побратимам умершего.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что сообщат о результатах проверки после установления всех обстоятельств.

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего

Игорь Ревека умер через две недели после ВЛК. Источник: t.me/MykolaBaksheev

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Минобороны уточнили процедуру ВЛК для военных, проходящих лечение за границей.

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