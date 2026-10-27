Умер через две недели после мобилизации: в Сухопутных войсках проверяют обстоятельства ВЛК и службы военнослужащего
Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины инициировало проверку обстоятельств мобилизации Игоря Ревеки, прохождения им военно-врачебной комиссии (ВВК) и службы в воинской части. Военнослужащий умер во время лечения в больнице №4 в Днепре.
О начале проверки сообщили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Там также выразили соболезнования родным и близким умершего и призвали СМИ и общественность не делать преждевременных выводов до выяснения всех обстоятельств.
Обстоятельства смерти
Игорь Ревека родился 12 августа 1969 года в Харькове в семье врачей. Школьные годы он провел в школах №4, №6 и №2 города Златополь.
25 сентября 2026 года мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины. Через три недели, 16 октября, он умер во время лечения в больнице №4 в Днепре.
О смерти земляка сообщил городской голова Николай Бакшеев в своем официальном Telegram-канале. По его словам, община проводила Игоря Ревеку в последний путь.
Что проверяют
В Сухопутных войсках сообщили, что проверят все обстоятельства, связанные с мобилизацией и прохождением службы военнослужащим.
В частности, речь идет о:
- прохождении военно-врачебной комиссии;
- обстоятельствах призыва в ВСУ;
- дальнейшее пребывание в воинской части;
- прохождение военной подготовки;
- обстоятельства смерти.
В командовании заявили, что после завершения проверки сообщат об установленных фактах и решениях, принятых в соответствии с действующим законодательством.
Представителей СМИ и общественность попросили воздержаться от преждевременных выводов, пока не будут выяснены все обстоятельства.
Прощание с военнослужащим
По информации городского головы, панихида по Игорю Ревеке состоялась в храме Иконы Казанской Божией Матери. После этого провели гражданскую панихиду.
Николай Бакшеев выразил соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям и побратимам умершего.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что сообщат о результатах проверки после установления всех обстоятельств.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Минобороны уточнили процедуру ВЛК для военных, проходящих лечение за границей.