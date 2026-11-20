Крымский мост через Керченский пролив получил значительные повреждения после трех подряд украинских ударов, нанесенных 17, 18 и 19 ноября. На новом спутниковом снимке видны повреждения железнодорожного полотна как минимум в трех местах.

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Одно из них расположено возле крепления последней уцелевшей арки моста. После третьей атаки железнодорожное движение по переправе снова перекрыли. Об этом сообщает "Радио Свобода", опубликовавшее новый цветной спутниковый снимок сооружения.

Как выглядит Крымский мост после украинских ударов

На опубликованном "Радио Свобода" спутниковом фото зафиксированы последствия трех атак на мост через Керченский пролив. Снимок демонстрирует заметные повреждения железнодорожного полотна – как минимум в трех отдельных местах.

В частности, одно из повреждений расположено в районе крепления последней арки моста, которая осталась целой. Таким образом, спутниковое изображение показывает, что удары затронули не только железнодорожную часть переправы, но и участок рядом с конструкцией арки.

Снимок цветной и позволяет увидеть состояние моста после серии атак, которые произошли три дня подряд – 17, 18 и 19 ноября.

После третьего удара железнодорожное движение снова перекрыли

Отдельно сообщается о последствиях атаки 19 ноября. После нее движение поездов по Крымскому мосту снова остановили.

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Железнодорожное сообщение перед этим ненадолго восстановили после второй атаки. Однако после третьего удара переправу снова перекрыли для движения железнодорожного транспорта.

Таким образом, после трех последовательных атак движение поездов по мосту вновь оказалось ограничено.

Зеленский назвал удары ответом на атаки по мостам в Киеве

В четверг президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по мосту через Керченский пролив. Он назвал их ответом на российские удары по мостам в Киеве.

Позже российский диктатор Владимир Путин вновь заявил, что Крымский мост якобы не использовался военными. Также он пригрозил Украине ответом, который, по его словам, будет "намного болезненнее" после атак на переправу.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, удары по Крымскому мосту окажут каскадное влияние на российскую логистику и могут осложнить снабжение оккупационных войск в Крыму и на юге Украины. Из-за повреждения важной для врага переправы России придется использовать другие маршруты, в частности трассу М-14 Ростов-Крым.