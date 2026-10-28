Более 15 км шли пешком под вражеским огнем: бойцы ГУР взяли в плен двух оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз бойцы Главного управления разведки взяли в плен двух оккупантов, устроив засаду на маршруте захватчиков.

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После этого более 15 километров шли пешком, преодолевая водные преграды, постоянный огонь и охоту вражеских БпЛА. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Что известно

Успешную операцию провели бойцы Бойцы подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Отмечается, что защитники устроили засаду на маршруте продвижения российских военных в направлении Запорожья. Две группы военных разведчиков выдвинулись за пределы своих позиций и перехватили оккупантов.

"В результате спланированной операции двое вражеских пехотинцев сдались в плен", – говорится в материале.

После этого бойцам пришлось преодолеть более 15 километров пешего пути, водные преграды, постоянный огонь и охоту вражеских БпЛА.

"Несмотря ни на что, бойцы "Химеры" вывели пленных из зоны непосредственного поражения и доставили их для пополнения обменного фонда", – отметили в ГУР.









Более 15 километров шли пешком. Источник: Скриншот из видео

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ДШВ опровергли заявления врага о "захвате" Бариловки в Сумской области. Так, село Бариловка Сумской области остается под контролем Сил обороны Украины. Заявление россиян о ее захвате не соответствует действительности и является фейком. Кроме того, у этого села не было даже попыток штурмовых действий.

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