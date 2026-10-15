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Более 2 300 целей: спецподразделение ГУР "Артан" нанесло удар по топливной инфраструктуре войск РФ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Более 2 300 целей: спецподразделение ГУР "Артан" нанесло удар по топливной инфраструктуре войск РФ
"Артан" — спецподразделение активных действий военной разведки Украины. Источник: "Артан"

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" в приграничной зоне поразило более 2 300 целей за несколько месяцев работы FPV-экипажей спецподразделения. Среди приоритетных целей украинских разведчиков – топливная инфраструктура российских войск.

О результатах работы подразделения сообщил его командир, полковник военной разведки Виктор Торкотюк.

Помимо топливных складов и объектов инфраструктуры, FPV-экипажи "Артана" поражали склады боеприпасов, бронированную технику и артиллерийские установки.

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В подразделении подчеркивают важность ударов по логистике противника, в частности по объектам, обеспечивающим российские войска топливом. Такие атаки направлены на затруднение снабжения и обеспечения оккупационных сил.

"Артан" – спецподразделение активных действий военной разведки Украины, выполняющее боевые задачи с применением беспилотных систем и других средств поражения.

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