Более 2 300 целей: спецподразделение ГУР "Артан" нанесло удар по топливной инфраструктуре войск РФ

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" в приграничной зоне поразило более 2 300 целей за несколько месяцев работы FPV-экипажей спецподразделения. Среди приоритетных целей украинских разведчиков – топливная инфраструктура российских войск.

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О результатах работы подразделения сообщил его командир, полковник военной разведки Виктор Торкотюк.

Помимо топливных складов и объектов инфраструктуры, FPV-экипажи "Артана" поражали склады боеприпасов, бронированную технику и артиллерийские установки.

В подразделении подчеркивают важность ударов по логистике противника, в частности по объектам, обеспечивающим российские войска топливом. Такие атаки направлены на затруднение снабжения и обеспечения оккупационных сил.

"Артан" – спецподразделение активных действий военной разведки Украины, выполняющее боевые задачи с применением беспилотных систем и других средств поражения.