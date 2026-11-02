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Впереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
2,9 т.
Впереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. Фото
В общине вспоминают Арину как искреннюю, добрую и жизнерадостную девочку. Источник: Коллаж OBOZ.UA

1 ноября в результате российской атаки беспилотником типа "Шахед" на Козятин Винницкой области погибла13-летняя Арина Пидручная. Девочка жила в селе Непедовка Глуховецкой громады и училась в Козятинском лицее №2.

О гибели ученицы сообщили Глуховецкая территориальная громада и Козятинский лицей №2 в Facebook. В публикациях рассказали, какой была девочка, чем увлекалась и каких успехов достигла в учебе.

Впереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Арина Пидручная. Источник: Козятинский лицей №2

Арина родилась 4 мая 2013 года. Начальную школу окончила в Непедовском лицее, одновременно училась в частной школе в Бердичеве, где с отличием освоила ментальную арифметику.

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В пятом классе Козятинского лицея №2 девочка быстро стала лидером класса. Она была отличницей и старостой, особенно хорошо училась по математике, физике, химии и биологии, постоянно участвовала в олимпиадах и побеждала в них.

Также Арина занималась в кружках и посещала воскресную школу христиан-пятидесятников в Козятине. Она была искренней, общительной и жизнерадостной, у нее было много друзей, и она очень любила младшего брата Арсена.

В то утро Арина собиралась вместе с мамой в церковь. После службы она планировала посетить гуманитарный кружок при воскресной школе. По дороге девочка должна была встретиться с подругой возле магазина "Аврора", неподалеку от места вражеского удара.

"В тот трагический момент Арина разговаривала по телефону, и ее последними словами были: "Вижу "Шахед"...", – сообщили в Глуховецкой территориальной громаде.

В Козятинском лицее №2 гибель ученицы назвали невосполнимой потерей для ее семьи, друзей и всего школьного сообщества. Там вспоминают девочку как доброго и отзывчивого ребенка, верную подругу и помощницу. Ее искренняя улыбка, светлый взгляд и доброе сердце навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал.

Впереди была целая жизнь: появились подробности о 13-летней девочке, которую РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Светлая 13-летняя Арина, чью жизнь оборвала российская атака. Источник: Глуховецкая поселковая территориальная громада

2 и 3 ноября в Глуховецкой громаде объявлены днями траура.

Напомним, 1 ноября российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской громаде на Виннитчине. В результате удара погибли два человека – 13-летняя девочка и женщина, которая позже скончалась в реанимации.

Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо детей. Двух пятилетних девочек и 16-летнего мальчика госпитализировали с травмами средней тяжести, а 24-летний мужчина получил легкие ранения. Кроме того, в результате попадания загорелись два автомобиля и были повреждены здания учебного заведения.

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