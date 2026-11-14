''Впереди ждала целая жизнь'': появились подробности о 17-летнем парне, которого РФ убила ударом по Запорожью

Утром 13 ноября российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня частный сектор Запорожья. Один из домов был уничтожен, там погиб 17-летний Максим Геращенко.

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Юноша учился в 10 классе, впереди у него была целая жизнь, которую отнял агрессор. О убитом врагом парне рассказали на странице Facebook "Їх убила Росія".

Что известно об убитом россиянами юноше

Жертвой обстрела российскими войсками частного сектора в Запорожье стал несовершеннолетний Максим.

"17-летний Максим Геращенко убит сегодня российскими террористами, которые обстреляли частный сектор Запорожья из реактивной системы залпового огня. В одном из домов жил подросток", – говорится в сообщении, опубликованном в день обстрела.

Два удара по областному центру враг нанес около 06:30 утра. Повреждения получили жилые дома. Особенно сильно пострадал дом, в котором жил Максим со своей семьей.

Сам юноша погиб на месте. Из-под завалов сотрудники ГСЧС достали четырех человек: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Вероятно, это были родители, младший брат и бабушка Максима.

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"Максим учился в 10 классе Запорожского академического лицея № 45. Впереди его ждала целая жизнь… Если бы не Россия. Сил родителям", – отметили на странице "Их убила Россия".

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"Наша лицейская семья переживает страшное горе… В результате утренней атаки на Запорожье оборвалась жизнь нашего ученика 10 класса, Геращенко Максима. Добрый, искренний и всегда с улыбкой! Ему было всего 17 лет… Семнадцать… Возраст, когда впереди целая жизнь и столько неизведанного… Трудно найти слова, чтобы выразить боль и отчаяние от этой страшной вести. Невозможно смириться с тем, что война продолжает забирать самое дорогое – человеческие жизни, детские мечты, наше будущее. Выражаем самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал нашего ученика. Разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами. Светлая память тебе, парень… Ты навсегда останешься частью нашей лицейской семьи", – отметили на странице лицея в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот день в другой локации в Запорожье оккупанты убили мужчину, а позже ударили по многоэтажке, ранив многих горожан, в том числе детей.