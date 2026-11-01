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Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
657
Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео
Сейчас все раненые находятся в медицинских учреждениях

Бойцы 432 отдельного полка беспилотных систем провели эвакуацию двух раненых побратимов возле Славянска. Во время операции группа попала под атаку вражеских FPV-дронов, в результате чего ранения получил еще один военный.

На помощь отправились другие бойцы, которые помогли завершить эвакуацию, в результате чего из зоны поражения удалось вывезти трех раненых защитников. Соответствующее видео показал 432 отдельный полк беспилотных систем.

Как проходила эвакуация раненых под Славянском

Несмотря на сложные условия и высокую активность вражеских беспилотников возле Славянска, бойцы 432 ОП БпС с позывными "Картман" и "Пиво" отправились эвакуировать двух раненых побратимов, находившихся на позиции.

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Во время операции группу атаковали вражеские дроны. "Картману" удалось сбить один из FPV-дронов, который атаковал военных. Однако в результате удара другого FPV ранение получил и боец "Пиво".

Как военным удалось вывезти трех раненых

Для оперативной поддержки и завершения эвакуации в район операции на пикапе отправились бойцы с позывными "Бровар" и "Камаз".

Благодаря профессионализму и точному маневрированию украинских военных группе удалось быстро эвакуировать всех трех раненых из зоны поражения.

Как отметили в полку, хладнокровие и четкое взаимодействие помогли спасти жизни трех защитников.

Сейчас все раненые находятся в медицинских учреждениях, где получают необходимую помощь.

Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео

Как проходила эвакуация раненых под Славянском. Источник: Скриншот

Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео

Как проходила эвакуация раненых под Славянском. Источник: Скриншот

Несмотря на смертельную опасность: бойцы 432 ОП БпС провели сложную эвакуацию под Славянском. Видео

Как проходила эвакуация раненых под Славянском. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, как бойцы 63-й ОМБр вывели 8 гражданских из Лимана и закрыли их собой от FPV-дрона.

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Война в УкраинеэвакуацияСлавянск
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