Портников рассказал, при каких условиях может завершиться горячая фаза войны в Украине

Активная фаза войны России против Украины может завершиться, если украинским силам удастся ослабить ресурсы страны-агрессора настолько, что продолжение боевых действий обойдется ей дороже, чем возможные выгоды. Не добиваясь успехов на фронте, Кремль пытается оказать давление на украинцев ударами по тылу.

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Об этом журналист и публицист Виталий Портников рассказал в эфире "Эспрессо". Он подчеркнул, что Силам обороны нужно и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери.

"Если у Украины хватит сил сократить российские ресурсы так, чтобы потери от войны превышали выгоду от войны, война выйдет из горячей фазы. Если таких усилий не хватит, война в горячей фазе будет продолжаться", — отметил Портников.

Он предупредил, что без эффективной обороны и болезненных ответных ударов война может затянуться, а постоянные обстрелы, перебои с электроэнергией и водоснабжением, а также сбои в работе городской инфраструктуры станут частью повседневной жизни украинцев.

"Главное для человека, живущего в условиях войны, – адаптироваться, если он живет в стране, находящейся в состоянии войны. А люди, как правило, адаптируются. В этом сущность человеческой природы", – сказал журналист.

Портников пояснил, что российские удары по украинским городам направлены на то, чтобы сделать жизнь в них невыносимой и заставить украинцев согласиться на капитуляцию. По его мнению, Россия не может добиться решающих успехов на фронте, поэтому пытается давить на гражданское население атаками по тылу.

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В то же время журналист подчеркнул, что эффективная оборона и ощутимые ответные удары могут создать предпосылки для перемирия.

"Все это будет так, если мы не сможем обороняться и наносить чувствительные ответные удары. Потому что если будут чувствительные ответные удары, то и элементы перемирия появятся", — отметил Портников.

По его словам, именно способность Украины защищаться и наносить России ощутимые потери может приблизить прекращение интенсивных боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Виталий Портников прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии во время выступления на Валдайском форуме. По мнению журналиста, слова главы Кремля о возможности его применения свидетельствуют об изменении политического курса России.

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