Повреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мост

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИлюстрация к гороскопуТрем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решенияОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: в Украине действуют обновленные графики отключения светаРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 годИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскированиеИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Повреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мост

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,6 т.
Повреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мост
Поврежденный мост в Крыму. Источник: Спутниковые кадры.

В понедельник, 16 ноября, в сети распространились первые спутниковые снимки и видео Крымского моста после атаки. На опубликованных материалах заметны повреждения конструкции.

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Также информацией поделился Telegram-канал "Абсолютно надежный источник".

Особое внимание привлекает арочная конструкция моста, поскольку на видео заметно ее возможное отклонение от обычного положения.

Для сравнения также опубликовали фотографии моста до атаки и после нее. На них можно сопоставить внешний вид конструкции и вероятные изменения, возникшие в результате удара.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
39,6 т.
"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение до сих пор не восстановили. Фото, видео и все подробности
39,6 т.
"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение до сих пор не восстановили. Фото, видео и все подробности
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
38,1 т.
Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и пункты управления противника – Генштаб
38,1 т.
Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и пункты управления противника – Генштаб
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
8,8 т.
Силы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб
8,8 т.
Силы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб

В то же время последствия атаки сказались на движении транспорта. Автомобильное сообщение по Крымскому мосту остается ограниченным, поэтому со стороны Краснодарского края России начали развертывать два пункта обогрева для водителей.

Об этом сообщила журналистка российского телеканала "Известия" в видеосюжете. Один пункт обустраивают в районе Тамани, второй – возле пункта досмотра автомобилей.

"Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и доверять только официальным источникам информации", – отметила журналистка.

В пунктах водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также для них должны установить биотуалеты. Соответствующее решение подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российские оккупанты усиливают защиту Крымского моста, опасаясь ударов Сил обороны Украины. Противник также пополняет боекомплект и обустраивает позиции на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Крыму этой ночью гремели взрывы. Под ударом мог оказаться Крымский мост, движение по нему закрыто еще с ночи, образовалась огромная очередь из автомобилей.

Похожие темы
Война в УкраинеВзрывы в КрымуОккупация КрымаКрымский мост
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!