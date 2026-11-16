Повреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мост

В понедельник, 16 ноября, в сети распространились первые спутниковые снимки и видео Крымского моста после атаки. На опубликованных материалах заметны повреждения конструкции.

Видео дня

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Также информацией поделился Telegram-канал "Абсолютно надежный источник".

Особое внимание привлекает арочная конструкция моста, поскольку на видео заметно ее возможное отклонение от обычного положения.

Для сравнения также опубликовали фотографии моста до атаки и после нее. На них можно сопоставить внешний вид конструкции и вероятные изменения, возникшие в результате удара.

В то же время последствия атаки сказались на движении транспорта. Автомобильное сообщение по Крымскому мосту остается ограниченным, поэтому со стороны Краснодарского края России начали развертывать два пункта обогрева для водителей.

Об этом сообщила журналистка российского телеканала "Известия" в видеосюжете. Один пункт обустраивают в районе Тамани, второй – возле пункта досмотра автомобилей.

"Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и доверять только официальным источникам информации", – отметила журналистка.

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В пунктах водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также для них должны установить биотуалеты. Соответствующее решение подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российские оккупанты усиливают защиту Крымского моста, опасаясь ударов Сил обороны Украины. Противник также пополняет боекомплект и обустраивает позиции на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Крыму этой ночью гремели взрывы. Под ударом мог оказаться Крымский мост, движение по нему закрыто еще с ночи, образовалась огромная очередь из автомобилей.