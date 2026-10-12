"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте. По его словам, Силы обороны продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российских оккупантов, нанося им значительные потери.
Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном на его официальном канале. Зеленский также сообщил о ситуации на отдельных участках фронта, в частности в районе Доброполья, и отметил подразделения, выполняющие боевые задачи.
По словам Зеленского, в течение последних месяцев потери россиян возросли. Только в районах Доброполья, по его оценке, оккупанты ежедневно теряют около 200 военнослужащих убитыми. Кроме того, среди российских военных много тяжелораненых.
Президент подчеркнул, что украинские защитники сдерживают попытки противника продвинуться вперед и проникнуть в позиции Сил обороны.
"Мы продолжаем активную оборону и постепенно оттесняем оккупанта", — сказал Зеленский.
Ситуация на фронте
Глава государства отметил, что украинские позиции на фронте остаются сильными. По его словам, в этом году они являются самыми сильными за долгое время, несмотря на численное превосходство российских войск на отдельных участках.
Зеленский заявил, что местами россияне превосходят украинские силы по численности в шесть-восемь раз. В то же время Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи и достигать необходимых результатов.
Президент поблагодарил украинских военных и бригады, которые эффективно применяют вооружение и выполняют поставленные задачи.
Кого отметил президент
Отдельно Зеленский отметил военнослужащих нескольких подразделений Сил обороны Украины. В список вошли:
- - 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины;
- - 1-я Президентская бригада "Буревой";
- - 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- - 413-й полк "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ;
- - 104-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
- - пограничный отряд "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.
Зеленский поблагодарил эти подразделения и всех военных, защищающих Украину.
Напомним, по информации ISW, украинские военные недавно продвинулись к реке Жеребец к северо-востоку от Лимана, а также к востоку от Александровки. Кроме того, наши защитники продолжают вытеснять российские силы с позиций вблизи Лимана, в частности благодаря интенсивному применению артиллерии.
Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожали автомобильный и мототранспорт российских оккупантов. Благодаря этому украинские военные нарушали логистику врага и препятствовали доставке вооружения и боеприпасов на передовые позиции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!