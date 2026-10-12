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"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте. По его словам, Силы обороны продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российских оккупантов, нанося им значительные потери.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном на его официальном канале. Зеленский также сообщил о ситуации на отдельных участках фронта, в частности в районе Доброполья, и отметил подразделения, выполняющие боевые задачи.

По словам Зеленского, в течение последних месяцев потери россиян возросли. Только в районах Доброполья, по его оценке, оккупанты ежедневно теряют около 200 военнослужащих убитыми. Кроме того, среди российских военных много тяжелораненых.

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Президент подчеркнул, что украинские защитники сдерживают попытки противника продвинуться вперед и проникнуть в позиции Сил обороны.

"Мы продолжаем активную оборону и постепенно оттесняем оккупанта", — сказал Зеленский.

''Постепенно оттесняем оккупанта'': Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео

Россияне лгут об успехах под Доброполье. Источник: deepstatemap

Ситуация на фронте

Глава государства отметил, что украинские позиции на фронте остаются сильными. По его словам, в этом году они являются самыми сильными за долгое время, несмотря на численное превосходство российских войск на отдельных участках.

Зеленский заявил, что местами россияне превосходят украинские силы по численности в шесть-восемь раз. В то же время Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи и достигать необходимых результатов.

Президент поблагодарил украинских военных и бригады, которые эффективно применяют вооружение и выполняют поставленные задачи.

Кого отметил президент

Отдельно Зеленский отметил военнослужащих нескольких подразделений Сил обороны Украины. В список вошли:

  • - 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины;
  • - 1-я Президентская бригада "Буревой";
  • - 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • - 413-й полк "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ;
  • - 104-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
  • - пограничный отряд "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Зеленский поблагодарил эти подразделения и всех военных, защищающих Украину.

Напомним, по информации ISW, украинские военные недавно продвинулись к реке Жеребец к северо-востоку от Лимана, а также к востоку от Александровки. Кроме того, наши защитники продолжают вытеснять российские силы с позиций вблизи Лимана, в частности благодаря интенсивному применению артиллерии.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожали автомобильный и мототранспорт российских оккупантов. Благодаря этому украинские военные нарушали логистику врага и препятствовали доставке вооружения и боеприпасов на передовые позиции.

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