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Попал под удар российского FPV-дрона: в Днепропетровской области погиб спасатель. Фото

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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Попал под удар российского FPV-дрона: в Днепропетровской области погиб спасатель. Фото
Погибший спасатель Евгений Коновалов
Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Марганце Днепропетровской области погиб пожарный-спасатель Евгений Коновалов. В свободное от службы время он попал под удар российского FPV-дрона и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего спасателя.

Коновалов был сержантом службы гражданской защиты и пожарным-спасателем ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Более 20 лет мужчина посвятил службе в ГСЧС. За это время он спасал людей, бок о бок с коллегами выполнял свою работу и ежедневно был там, где требовалась помощь.

"Каждая такая утрата — это боль, которую испытывают не только самые близкие. Это пустое место среди коллег, тишина там, где еще вчера звучал голос товарища, и память, которая навсегда останется с теми, кто работал рядом", — отметил Даник.

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Рятувальник Євген Коновалов, який загинув на Дніпропетровщині

Источник: ДСНС України

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли более 10 ударов беспилотниками по Никопольскому району Днепропетровской области. Под прицелом оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины.

В результате обстрелов погиб 44-летний мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал о гибели двух подростков в результате российского удара по Синельникову в Днепропетровской области. 28 сентября российские войска нанесли удар по отделению логистической компании, после чего там вспыхнул пожар. Тогда погибли 17-летний Александр Губенко и 15-летний Руслан Берещук.

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