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"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
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"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

После вступления в должность действующий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый приступил к реформированию существующей в армии системы. Он уже представил "16 принципов лидерства", которые определяют требования к солдатам и офицерам, и инициировал реформу системы военного образования.

Также Драпатый представил на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны "план войны" – стратегический документ, определяющий цели вооруженной борьбы и пути их достижения. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет украинское СМИ.

Драпатый представил на рассмотрение СНБО "план войны"

В материале отмечается, что после вступления в должность главнокомандующего Драпатый успел инициировать несколько очень важных для армии изменений.

Он сформулировал 16 принципов лидерства, которые дают представление о том, чего главнокомандующий ожидает от солдат и офицеров.

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Также Драпатый инициировал разработку реформы военного образования.

А сейчас, как сообщают "два высокопоставленных источника" издания, дело дошло до того, до чего не доходили руки у его предшественников.

"Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО. Это именно тот документ, то стратегическое видение, на отсутствие которого регулярно жаловались командиры. Мол, как мы можем двигаться вперед, не понимая конечной цели? Если мы хотим отбить, например, Мариуполь, то когда и что мы для этого будем делать?" – отмечается в материале.

Представители командования одного из корпусов в беседе с журналистами подчеркнули, что "нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться".

По данным издания, разработанный командой Драпатого план долженобъяснить, что именно украинская армия должна сделать для сохранения Украины и в какие сроки.

Он также регламентирует конкретные моменты, такие как подход войск к обороне. Авторы материала приводят пример такой конкретной дилеммы: стоит ли в принципе удерживать на первой линии солдат, которые выполняют роль "глаз" и "ушей" и практически не имеют возможности вступить в бой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее  Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба Главнокомандующий исходил из принципа "меньше формальных отчетов и больше времени на реальную борьбу".

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