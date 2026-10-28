Reuters сообщает, что в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от захвата всего Донбасса.

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Важная ремарка: это не свидетельство лидеров Финляндии и Норвегии, об этом агентству сообщил источник, близкий к Кремлю (это для контекста).

Хорошо, но предположим, что это действительно то, что Путин сообщил в ходе этого телефонного разговора.

Мы знаем, что Украина также не собирается отказываться от своего пояса крепостей, напомню читателям не из Украины: Славянско-Краматорская агломерация – это огромный укрепрайон, оборона которого выстраивалась годами.

Защиту этого участка фронта, включая прилегающие направления, обеспечивают две группировки войск – "Центр" и "Азов", объединяющие под своим командованием корпуса, бригады, отдельно приданные части и т. д.

Возглавляют эти группировки бригадные генералы Андрей Билецкий и Денис "Рэдис" Прокопенко.

Никто в здравом уме ни на какой войне (если только он не капитулировал или его оборона не развалилась) не отдает врагу просто так свою территорию, тем более такие укрепрайоны.

В принципе, даже если представить, что из Киева поступит приказ оставить этот район, едва ли он вообще будет выполнен, что для ситуации, в которой находится Украина, нормально (или "нормально" – на войне вообще ничего нормального не бывает).

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Мне это отчасти напоминает Швейцарию времен Второй мировой, где существовала концепция Национального редута.

Она предусматривала продолжение сопротивления с опорой на укрепления в Альпах даже в случае захвата Вермахтом части страны и без оглядки на политическое руководство государства.

То есть, если информация Reuters верна, Путин фактически дал понять лидерам Финляндии и Норвегии, что заканчивать войну он не собирается.

Это ставит жирный крест на любых попытках администрации США заморозить конфликт, потому что для такой заморозки банально нет согласованных условий.

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Война продолжится и дальше, хотя, будем честны, войной в подлинном смысле этого слова это уже сложно назвать, учитывая то количество солдат, которых Россия кладет в своих наступательных операциях.

Это скорее одно огромное жертвоприношение.

За сим закономерно встает и вопрос: каким ложным богам или идолам Путин приносит в жертву эти сотни тысяч своих людей?

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