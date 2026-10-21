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"Работать довольно сложно": Игнат объяснил, как непогода влияет на эффективность сбивания вражеских дронов

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
513
"Работать довольно сложно": Игнат объяснил, как непогода влияет на эффективность сбивания вражеских дронов
Юрий Игнат объяснил, что в условиях плохой видимости украинской ПВО работать сложнее. Фото иллюстративное. Источник: Facebook / Yuriy Ignat

Погода влияет на эффективность работы противовоздушной обороны Украины. Сейчас из-за ухудшения погодных условий процент сбития российских дронов-камикадзе несколько снизился.

Об этом сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВС Украины. 21 октября в эфире "Єдиних новин" он уточнил, что речь идет о средствах, для применения которых необходимо визуально видеть вражескую цель.

"Сегодня, собственно, и авиации работать довольно сложно. Вы видите – погодные условия сложные. Это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которым необходима видимость. Да, это и средства с лазерным наведением, если они работают с земли. И, соответственно, пилотируемая авиация – вертолеты, истребители", – пояснил Игнат.

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Он подчеркнул, что военные эффективно работают, выкладываются на 100%. Хотя большинство российских БпЛА сбивается, "хотелось бы больше", ведь прилеты наносят существенный ущерб гражданской инфраструктуре.

"Они долетают каждый день и бьют по тем объектам, которые нам потом очень больно восстанавливать. Это прежде всего объекты энергетики, железная дорога, логистические центры и так далее. Враг понемногу, так сказать, по кусочку бьет. И эти небольшие проценты не сбитых затем, по итогам месяца, превращаются в серьезную проблему для восстановления..." – сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним:

  • В ночь на 21 октября российские войска запустили по нашей стране крылатые ракеты "Искандер" и 186 беспилотников разных типов (из них – 88 реактивных).
  • Защитники украинского неба сбили и подавили средствами РЭБ 150 вражеских целей.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина увеличивает заказ на производство турелей, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Президент Владимир Зеленский ожидает, что все процессы, необходимые для наращивания производства, будут происходить максимально быстро.

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