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"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
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"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
Украинский оператор БпЛА. Иллюстративное фото. Источник: Азов

Военнослужащая армии страны-агрессора РФ и Z-блогерша Евгения Яренкевич рассказала, что под Добропольем на Донетчине всего 16 украинских операторов БпЛА сдерживали тысячи российских штурмовиков. Благодаря работе наших военных оккупанты до сих пор не могут преодолеть килл-зону и захватить город.

В связи с этим враг несет большие потери – Яренкевич не озвучила цифры, но сказала, что "можно догадаться", сколько малых штурмовых групп россиян уже уничтожили украинские дроны. Этим видео в своем Telegram-канале поделился украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что благодаря дронам наступление РФ на этом направлении фактически парализовано.

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"Лучшей рекламы донатов на дроны для ВСУ просто не существует. Донатьте на дроны! Закиньте по 50-100 грн, чтобы оккупанты ныли и жаловались еще больше. Ваши донаты спасают не только жизни, но и целые города, которые не могут захватить и разрушить российские нацисты", – призвал Казанский.

''О потерях можно догадаться'': Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео

Добропольское направление. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские защитники из штурмового полка "Скеля" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков.

Оккупанты накапливали там силы, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья, однако в районе Грузского и Новониколаевки ВСУ их остановили и отбросили.

В ходе операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника.

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