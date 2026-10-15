Пробита крыша и следы пожара: спутниковые снимки показали масштаб повреждений дата-центра ''Яндекса'' в Сасовом после удара дронов

Спутниковые снимки запечатлели масштабные повреждения дата-центра "Яндекса" в Сасово Рязанской области. Следы разрушений и пожара видны примерно на трети здания, расположенного на территории станкостроительного завода "Саста".

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На здании дата-центра заметны повреждения, похожие на сквозные отверстия. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Airbus от 12 октября.

Разрушения крыши и обломки

Сравнение свежих кадров с фотографиями за октябрь прошлого года позволило детально оценить последствия атаки БПЛА, произошедшей 8 октября. В западной части здания крыша полностью почернела от огня, на ней заметны сквозные отверстия.

В центральной части объекта на снимках отчетливо видны предметы, напоминающие обломки конструкций. Повреждения затронули около трети всей площади здания дата-центра.

Атака на инфраструктуру и реакция "Яндекса"

Удар по объекту в Сасово стал первой атакой на российские центры обработки данных. Вслед за этим последовали удары по другим мощностям "Яндекса" во Владимире и Калуге, а также по дата-центру "Сбера".

В день удара представители "Яндекса" заявили, что оценивают масштаб ущерба и на тот момент не могли подтвердить возможность восстановления поврежденного оборудования. Официальных данных о точной степени разрушений компания до сих пор не публиковала.

Сбои в работе сервисов и сайтов

Атака на дата-центр вызвала ощутимые технические неполадки в российском сегменте интернета. С временными сбоями столкнулись как сервисы самого "Яндекса", так и ряд крупных внешних ресурсов, включая сайты РЖД и пропагандистские сайты.

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Что известно о дата-центре

Согласно данным из открытых источников, всего у "Яндекса" на территории России насчитывается 7 дата-центров. В Сасово расположен один из первых и самых известных дата-центров.

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Кроме того, крупные дата-центры "Яндекса" расположены во Владимирской, Московской и Калужской областях. Исходя из установленной мощности в 12 МВт и стандартной плотности энергопотребления, вместимость дата-центра в Сасово оценивается в 1500 серверных стоек, что эквивалентно десяткам тысяч физических серверов.

Напомним, в ночь на 8 октября 2026 года Рязанская область и Республика Башкортостан подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эпицентрами ударов в Рязанской области стал крупный дата-центр "Яндекс".

Как сообщал OBOZ.UA, в Воронежской области РФ в городе Борисоглебске и его окрестностях поздно вечером 14 октября раздавались взрывы. Предварительно, под атакой находился российский военный аэродром.