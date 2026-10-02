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Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео
Дрон 210-го ОШП пролетел над «Донбасс Ареной» по пути к цели

В оккупированном Донецке украинский ударный БПЛА поразил железнодорожный подвижной состав российских оккупантов. Перед ударом беспилотник пролетел над "Донбасс Ареной" и направился к району вокзала.

Об этом сообщили в 210-м отдельном штурмовом полку. Военные опубликовали в своем Telegram-канале видео полета БПЛА и поражения им цели.

В подразделении рассказали, что беспилотник преодолел зоны действия российских средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы долететь до Донецка. По пути российские военные пытались "протаранить" украинский БПЛА с помощью FPV-дрона, однако тот уклонился от атаки.

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Перед поражением БПЛА пролетел над "Донбасс Ареной". После этого он взял на прицел железнодорожный подвижной состав оккупантов и поразил его в районе вокзала Донецка. В полку пояснили, что удар был нанесен с целью нарушения российской логистики.

Пролетел над ''Донбасс Ареной'': украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео

Над «Донбасс Ареной» – к российской цели: кадр с полета украинского дрона

Источник: Скриншот

Украинские военные также заявили, что наступит день, когда они обязательно вернутся на "Донбасс Арену" – уже на матч "Шахтера".

"Дрон 210-го ОШП побывал в Донецке. Перед тем, как поразить цель, он пролетел над легендарной "Донбасс Ареной". Наступит день, и мы обязательно пойдем туда на матч FC SHAKHTAR!", – говорится в сообщении полка.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них – объект вблизи Донецка, предназначенный для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

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