Промзона в огне: дроны атаковали "Тольяттикаучук" и резервуары в Нижнекамске в РФ. Фото и видео последствий
Ночью под атакой ударных дронов Сил обороны оказались несколько регионов РФ. В частности, атакован завод "Тольяттикаучук", горели также резервуары в Нижнекамске.
Сообщалось также о вероятной атаке на ракетный военный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.
Что известно о ночных ударах по России
В 05:31 в Exilenova+ сообщили, что этой ночью в России "под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон "Капустин Яр".
Кадров поражений тогда еще не было, зато в канале опубликовали видео работы российской ПВО.
Первые конкретные сведения появились после 6 часов утра.
"Впромзоне Тольятти в результате атаки, предварительно, вспыхнул пожар на предприятии "Тольяттикаучук", которое задействовано в производстве компонентов ракетного топлива.
Промзона в этом городе находилась под огневым воздействием Сил обороны всю ночь, добавили в Exilenova+.
К выводу, что атакован именно "Тольяттикаучук", пришел и OSINT-аналитик независимого российского издания ASTRA.
"В Тольятти под атаку украинских беспилотников, вероятно, попало предприятие "Тольяттикаучук", которое производит химическое сырье, используемое, в частности, для изготовления ракетного топлива... Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион: он сообщил, что за ночь сбили более 20 беспилотников. По его словам, целью атаки снова стали промышленные предприятия, однако он не уточнил названий. Погибших и пострадавших нет", – пишет ASTRA.
Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам. Последний подтвержденный удар произошел 24 октября 2026 года. Тогда, по данным Генштаба, были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутадиен-стирольного каучука и установка ректификации.
"Тольяттикаучук" входит в группу "Татнефть" с 2019 года, производит синтетические каучуки, мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину. Но также синтетические каучуки, производимые предприятием, используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
Вскоре появились также подтверждения атаки на Нижнекамск в Татарстане.
Куда именно попали украинские воины, на тот момент еще было неизвестно. Однако автор кадров, запечатлевших пожар на месте попадания, сообщал, что "попали жестко" и "горит какая-то емкость, резервуар, похоже".
В минобороны РФ утром заявили, что за ночь якобы было "уничтожено" целых 1017 украинских БПЛА – над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Московской областями, а также над Татарстаном и оккупированным Крымом.
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