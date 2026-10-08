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"Прямо в фасад": вражеский дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации. Фото

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 8,5 т.
"Прямо в фасад": вражеский дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации. Фото
Председатель Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной военной администрации в Запорожье, поразив прямо герб Украины. После удара возникло задымление, однако пожара не произошло, люди не пострадали.

Об ударе сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Он отметил, что российские военные поразили FPV-дроном герб Украины на здании администрации.

"Герб мы восстановим. А Запорожье было, есть и будет украинским!" — сказал Семикин.

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По словам главы ОГА, удар пришелся именно на государственный символ на здании Запорожской областной государственной администрации. После попадания было зафиксировано задымление, но пожара не произошло.

"Сегодня россияне поразили FPV-дроном герб Украины на здании Запорожской областной государственной администрации. Враг может повредить наши государственные символы. Но ему не уничтожить то, что за ними стоит: нашу свободу, наше государство и право жить на своей земле", – заявил Семикин.

''Прямо в фасад'': вражеский дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации. Фото

Россияне поразили FPV-дроном герб Украины на здании. Источник: Запорожская ОГА

Удар по городу

В тот же день российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Сначала сообщалось о двух пострадавших, которых доставили в медицинское учреждение.

Впоследствии число пострадавших возросло до пяти. Среди них — ребенок, несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин. Также удар повредил фасады расположенных поблизости многоэтажных домов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Запорожье. Среди пострадавших — сотрудники Красного Креста.

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