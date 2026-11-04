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"Противник усилил свои позиции": эксперт оценил, могут ли оккупанты форсировать Днепр в Херсонской области

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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"Противник усилил свои позиции": эксперт оценил, могут ли оккупанты форсировать Днепр в Херсонской области
Аэрофотоснимок Херсона. Источник: Andrey Borodulin/AFP

На левобережье Херсонщины российские войска воспользовались гуманитарным перемирием в районе Олешек, чтобы укрепить позиции, пополнить запасы вооружения и боеприпасов и ввести дополнительные подразделения. Это может привести к усилению минометных и артиллерийских обстрелов Херсона в ближайшее время.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он оценил, как действия оккупантов повлияли на ситуацию на левом берегу Днепра и могут ли они представлять угрозу для правобережья Херсонщины.

По словам эксперта, Россия не впервые использует режим прекращения огня для укрепления своих позиций. На этот раз такие действия охватили не только район Олешек, но и прилегающие населенные пункты на левобережье Херсонщины.

''Противник усилил свои позиции'': эксперт оценил, могут ли оккупанты форсировать Днепр в Херсонской области

Карта боевых действий по состоянию на 3 ноября. Источник: DeepStateMAP

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Российские войска доставили дополнительные материально-технические средства, вооружение и боеприпасы, безопасно провели ротацию личного состава и перебросили на этот участок новые подразделения.

Также оккупанты позаботились о защите своих позиций: на отдельных участках натянули антидроновые сетки, чтобы обезопасить логистику, в частности снабжение артиллерийских подразделений, действующих на левом берегу Днепра.

В то же время Селезнев считает, что нет оснований говорить о подготовке России к форсированию реки на этом участке фронта.

"Более тысячи метров, разделяющих левый и правый берега, фактически сводят на нет любые позитивные вероятности для действий такого рода", – пояснил эксперт.

Он также упомянул сообщения о попытках российских диверсионно-разведывательных групп высадиться на острове Корабел – одном из микрорайонов Херсона. По его мнению, украинские защитники смогут пресекать такие попытки еще на начальном этапе.

Россияне могут прибегнуть к подобным операциям, однако у них нет технических возможностей собрать достаточно сил и средств, чтобы создать плацдарм на правом берегу Днепра, в частности в районе Корабела, отметил Селезнев.

Он объяснил, что Днепр хорошо просматривается, поэтому любое перемещение через реку, особенно большого количества военных и техники, будет заметным. После этого по противнику сможет нанести удар украинская артиллерия.

В то же время украинские защитники тоже не теряли времени во время перемирия. Селезнев напомнил, что, по информации Сил обороны Юга Украины, в этот период провели гуманитарные мероприятия и эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, которые долгое время находились под обстрелами российской артиллерии и авиации.

Кроме того, эксперт предположил, что во время прекращения огня украинские военные могли дополнительно укрепить оборонительные рубежи в районе проведения гуманитарной операции.

После того как Россия отказалась продлевать перемирие в районе Олешек, интенсивность артиллерийских обстрелов может возрасти, прогнозирует Селезнев. Он также не исключает активизации вражеских диверсионно-разведывательных групп, однако сомневается, что такие действия дадут оккупантам желаемый результат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Херсонском направлении российские войска активизировали попытки форсировать Днепр и высаживаться на островах в его устье, используя туман. Для этого оккупанты отправляют небольшие группы пехоты по двое-трое военнослужащих, которые, однако, несут потери. Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" объяснил, что такими действиями противник пытается создать локальные проблемы для украинских защитников и заставить их отвлекать дополнительные силы и ресурсы.

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