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Провел 491 день на позиции без обеих ног: появились подробности о пехотинце, которого впервые в истории эвакуировали с помощью гексакоптера

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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Провел 491 день на позиции без обеих ног: появились подробности о пехотинце, которого впервые в истории эвакуировали с помощью гексакоптера
Константин Власенко рассказал о 491 дне на позиции и пережитых испытаниях. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Константин Власенко провёл 491 день на позиции "Веретун", несмотря на тяжёлые ранения и потерю обеих стоп. В октябре 2026 года его эвакуировали с помощью тяжелого гексакоптера, специально переоборудованного для спасения раненых.

О пережитом, условиях пребывания в укрытии и обстоятельствах эвакуации Власенко рассказал в беседе с военным и журналистом Юрием Бутусовым. Интервью опубликовано на его YouTube-канале.

Как военный оказался на позиции

Власенко вступил в армию добровольно, хотя сначала его долгое время не принимали на службу. Впоследствии он оказался на позиции "Веретун", оборудованной в бетонной дренажной трубе.

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Укрытие было рассчитано на двух военных. Внутри они обустроили место для приготовления пищи и постепенно приспособились к непростым условиям.

Сначала позицию удерживали двое сослуживцев. Однако впоследствии товарищ Власенко погиб от удара российского дрона, и боец остался один.

Российские дроны сделали ротацию невозможной

Пребывание Власенко на позиции затянулось из-за усиления атак российских беспилотников. Украинские военные пытались провести ротацию, однако добраться до укрытия не смогли. Безуспешными оказались и попытки забрать тела погибших сослуживцев.

По словам бойца, его пытались заменить лишь один раз. Осознав, насколько опасен путь к позиции, он попросил сослуживцев больше не рисковать ради его эвакуации.

"Я сказал, что не нужно за мной идти. Лучше пусть погибнет один", – рассказал Власенко.

Как боец пережил потерю обеих стоп

Во время пребывания на позиции Власенко получил осколочные ранения и лишился обеих стоп. Одну из них ему пришлось ампутировать собственноручно.

"Положил на кирпич. Взял нож… Слёзы текли. Надо было резать. Отрезал", – вспомнил защитник.

Несмотря на тяжелые испытания, Власенко старался держаться. Поддержку ему оказывали посылки от жены, а также книга американского писателя Стивена Кинга, которую он читал на позиции. Командование тоже присылало необходимые вещи и сигареты.

Один из весенних эпизодов особенно запомнился военному. Когда после холодов потеплело, он пополз за провизией и увидел у своих ног около 200 больших оранжевых бабочек с чёрными узорами.

"Я подумал: „Боже, из-под моих ног еще и бабочки вылезли", — рассказал Власенко.

Провел 491 день на позиции без обеих ног: появились подробности о пехотинце, которого впервые в истории эвакуировали с помощью гексакоптера

Константин Власенко после эвакуации проходит лечение и реабилитацию. Источник: Скриншот из видео Бутусова

Для спасения переоборудовали тяжелый дрон

Из-за активности российских беспилотников и заминированной местности эвакуировать Власенко с помощью наземных роботизированных комплексов не удавалось. Поэтому военные взялись искать альтернативный способ вывезти раненого с позиции.

К операции присоединились специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады, представители других подразделений и производитель беспилотников Gurzuf Defence.

Для эвакуации использовали тяжёлый гексакоптер украинского производства, который обычно применяют для сброса боеприпасов и доставки грузов. Компания Gurzuf Defence бесплатно предоставила аппарат для выполнения задачи.

Перед вылетом военные совместно с производителем испытали дрон и подготовили его к транспортировке раненого. Они внедрили технические решения, которые должны были обеспечить устойчивость гексакоптера в воздухе и предотвратить опрокидывание и чрезмерное раскачивание.

Управлял беспилотником оператор беспилотных летательных аппаратов 30-й отдельной механизированной бригады. Операция завершилась успешно — Власенко удалось эвакуировать непосредственно с позиции.

Провел 491 день на позиции без обеих ног: появились подробности о пехотинце, которого впервые в истории эвакуировали с помощью гексакоптера

Украинские военные провели уникальную операцию по спасению раненого бойца. Источник: Скриншот

Провел 491 день на позиции без обеих ног: появились подробности о пехотинце, которого впервые в истории эвакуировали с помощью гексакоптера

Эвакуация раненого бойца 30-й ОМБр с помощью гексакоптера. Источник: Скриншот

Как писал OBOZ.UA, украинские военные впервые в истории эвакуировали раненого непосредственно с позиции с помощью тяжелого гексакоптера. К операции присоединились бойцы 30-й и 14-й отдельных механизированных бригад, 92-й отдельной штурмовой бригады, представители 10-го армейского корпуса и компания Gurzuf Defence.

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