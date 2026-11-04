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Причастны к войне: в ГУР раскрыли данные российских институтов и ученых, работающих на ВПК

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
1,1 т.
Причастны к войне: в ГУР раскрыли данные российских институтов и ученых, работающих на ВПК
В ГУР раскрыли данные российских институтов и ученых, работающих на ВПК. Источник: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о российских учреждениях, инженерах и ученых, оказывающих непосредственную поддержку военно-промышленному комплексу. Данные опубликованы в специальном разделе "Инженеры агрессии" на портале War&Sanctions.

В перечень вошли ведущие высшие учебные заведения России, которые готовят кадры для ВПК, а также имеют действующие соглашения о сотрудничестве с производителями вооружения. Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Какие вузы РФ попали в поле зрения разведки

Кроме подготовки кадров для ВПК такие учреждения обучают операторов БПЛА для российской армии, а также проводят исследования и разработки в сфере технологий военного и двойного назначения.

Среди ключевых учреждений в материале отмечены:

Сколтех – задействован в разработке противообледенительных покрытий для беспилотников и технологий производства турбинных лопаток авиационных двигателей.

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Московский физико-технический институт (МФТИ) – ведет разработки систем компьютерного зрения в партнерстве с холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова – готовит инженерно-технические кадры для АО "ВНИИР-Прогресс" (производитель помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российских ракет и БПЛА), а также реализует с предприятием совместные научно-исследовательские и инновационные проекты.

Связи с международным научным сообществом

В украинской разведке подчеркивают, что научные сотрудники большинства указанных заведений уже становились фигурантами предыдущих публикаций, в том числе из-за продолжающегося сотрудничества с международным научным сообществом.

Дополнительно в список были включены 13 российских инженеров и ученых, ведущих разработки в области бортового управления для военной авиации, машинного зрения, роботизированных комплексов и турбореактивных двигателей. Некоторые из них до сих пор публикуют работы в международных изданиях в соавторстве с зарубежными коллегами, а также состоят в международных организациях и комитетах.

Почему это критично

Результаты подобного международного взаимодействия впоследствии используются для развития технологий внутри РФ. В условиях полномасштабной войны их главным потребителем выступает российский ВПК:

– технологии машинного зрения применяются для ударных БПЛА;

– новые разработки винтов используются для армейской авиации;

– интегральные схемы внедряются в бортовые системы крылатых ракет.

В украинской разведке подчеркнули, что любой субъект в РФ, причастный к созданию технологий военного и двойного назначения, является законной целью для введения санкций, а мировое научное сообщество должно полностью прекратить сотрудничество с российскими учеными и исследовательскими институтами.

Напомним, результат промежуточных выборов в США может оказать значительное влияние на войну России против Украины. Если президент Дональд Трамп выйдет из них ослабленным (то есть если демократы получат большинство как минимум в одной из палат Конгресса), страна-агрессор РФ может воспользоваться этим для поиска путей дальнейшего смягчения американских санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп назвал дураками тех, кто советовал ему ввести против Российской Федерации новые санкции. Он объяснил это тем, что тогда россияне не освободили бы Стивена Хаббарда, американского учителя, задержанного оккупантами в Изюме в 2022 году.

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