Пограничники отбили у врага 10 кв. км в Харьковской области. Видео

Бойцы бригады Государственной пограничной службы Украины "Форпост" вернули под контроль более 10 квадратных километров территории в Харьковской области. Защитники выявляли и уничтожали российские пехотные группы, пытавшиеся проникнуть в тыл украинских позиций.

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За это время было уничтожено более сотни российских военных, ещё семеро – попали в плен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Подробности операции

Бригада "Форпост" заняла отведенный ей участок обороны в Харьковской области 10 июня. К тому времени ситуация на этом участке фронта уже длительное время оставалась достаточно сложной. Оккупанты регулярно атаковали передовые позиции, наносили удары по логистическим маршрутам и пытались затруднить снабжение украинских подразделений.

Не добившись желаемого результата в ходе открытых штурмов, враг начал применять тактику небольших пехотных групп. Военные РФ пытались незаметно проникать между украинскими позициями, выходить в тыл и скапливаться в укрытиях, после чего использовали их в качестве отправных точек для дальнейших атак.

Однако бойцы "Форпоста" постепенно перехватывали инициативу на этом направлении. Пограничники проводили разведку, выявляли места нахождения российских военных и наносили по ним удары, после чего переходили к штурмовым действиям.

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Шаг за шагом они уничтожали вражеские группы, выбивали их из укрытий и возвращали под свой контроль ранее утраченные участки территории.

Результаты операции

За четыре месяца боевых действий в своей зоне ответственности бригада "Форпост" добилась следующих результатов:

– возвращено под контроль более 10 квадратных километров территории;

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– уничтожено 118 военнослужащих противника;

– семеро взяты в плен.

"Работа продолжается", — подчеркнули защитники.

Как писал OBOZ.UA, ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что в рамках операции "Вивальди" военные освободили три села в Донецкой области. Оккупантов выбили из Нового, Ридкодуба и Катериновки, армия РФ потеряла около 2 000 человек личного состава.