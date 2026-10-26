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"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
2,2 т.
"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото
Оккупанты ударили по одному из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго

В результате российского удара по Днепропетровщине оборвалась жизнь работника ДТЕК Энерго Виталия Щербины. Беспилотник попал в рабочий автомобиль, в котором находился мужчина.

Об этом сообщили на Facebook-странице "ДТЕК Павлоградуголь". Виталий почти 30 лет посвятил профессии водителя.

РФ убила еще одного ни в чем не повинного человека

Как сообщили в компании, оккупанты ударили по одному из угледобывающих предприятий ДТЕК Энерго в Днепропетровской области в ночь на 25 октября.

''Посвятил профессии 29 лет'': Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

Мужчина погиб при выполнении рабочих обязанностей. Источник: Facebook/ДТЕК Павлоградуголь

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Виталий Щербина погиб при исполнении служебных обязанностей: дрон попал именно в его рабочий автомобиль.

"Виталий посвятил профессии водителя 29 лет, из них 18 работал на предприятии ДТЭК Энерго. В последнее время он управлял большегрузным автомобилем", – говорится в сообщении.

На работе мужчину ценили за высокий профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу. Его достижения неоднократно отмечали наградами компании. У мужчины остались сын и дочь.

"ДТЭК Энерго выражает искренние соболезнования семье, близким и коллегам Виталия Щербины. Светлая память погибшему", – отмечается в сообщении.

''Посвятил профессии 29 лет'': Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в Кривом Роге очередной вражеский удар барражирующим боеприпасом типа "Бандероль" по промышленному предприятию в Покровском районе унес жизни двух работников. Одной из жертв российской агрессии стал 36-летний Владимир Чепурный.

Как писал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У нее остались две маленькие дочери в возрасте пяти и семи лет. Российская ракета полностью уничтожила дом, где жила семья.

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