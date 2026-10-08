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Прицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISW

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
icon 2,9 т.
Прицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISW
Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора. Источник: Иллюстративное фото ГУР МО Украины

Российские оккупационные войска внедряют новую схему нанесения атак, адаптируя беспилотники с реактивными двигателями. Это технологическое обновление позволяет оккупантам концентрировать массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами на узком списке конкретных целей без существенного увеличения расходов на ракетное вооружение.

Если ранее атаки распределялись по широкой географической территории, то сейчас российская армия перешла к запуску множественных, массированных волн дронов и ракет по ограниченному количеству объектов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Суть новой тактики агрессора

Путинские войска пытаются перегрузить и подавить локализованную украинскую систему противовоздушной обороны, уничтожая ключевые объекты инфраструктуры.

Примером такой высокой плотности огня стала серия атак в ночь 7 октября, когда только по Кременчугу Полтавской области, а также Александрии и Светловодску Кировоградской области было выпущено порядка 30 крылатых ракет.

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Почему БПЛА стали опаснее

Благодаря реактивным двигателям новые модификации "Гераней" способны преодолевать украинскую ПВО на большей оперативной глубине и с большей надежностью, чем их обычные поршневые аналоги.

Именно эти беспилотники пробивают коридоры и отвлекают силы ПВО, что позволяет оккупантам оперативно формировать и концентрировать крупные ударные пакеты из крылатых и баллистических ракет, запускаемых несколькими последовательными волнами.

Подготовка к зимней кампании

Эксперты и военные обозреватели отмечают, что текущая адаптация является подготовкой России к масштабным ударам по энергетической инфраструктуре Украины в ходе предстоящей зимней кампании 2026–2027 годов.

Применяемая тактика направлена на то, чтобы сделать жизнь в украинских городах невыносимой, нанести максимальный урон экономике и подорвать моральный дух населения. Впрочем, подобные попытки предпринимались и в предыдущие годы и не принесли агрессору желаемого результата.

Что необходимо Украине для защиты

Для эффективного отражения обновленной угрозы Украине требуется комплексный подход. Аналитики ISW отмечают, что необходима разработка, производство и закупка экономически эффективных средств противодействия реактивным дронам, чтобы не расходовать на них дорогостоящие зенитные ракеты.

Критически важными остаются поставки американских ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет, а также других систем ПВО для создания эшелонированной и разнородной защиты украинского неба.

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.

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