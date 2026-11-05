Пришла в школу получить хлеб: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по Камышевахе. Фото

В результате российского авиаудара по подземной школе в поселке Камышеваха Запорожской области погибла 74-летняя Любовь Краснова. 2 ноября женщина пришла в учебное заведение, чтобы получить гуманитарный хлеб, однако именно в это место российские войска сбросили авиабомбы.

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О гибели женщины сообщили на Facebook-странице "Їх УБИЛА росія". Там рассказали, что Любовь Григорьевна родилась 17 мая 1952 года, до выхода на пенсию работала в местном магазине и ухаживала за мужем, который не мог самостоятельно передвигаться.

Что известно о погибшей

Историей семьи также поделилась внучка погибшей Валерия Краснова. По ее словам, поиски родных осложняются тем, что российские войска продолжают обстреливать поселок.

Женщина рассказала, что пока не смогла даже опознать тело бабушки среди погибших, которых доставили в морг. Для этого необходимы предварительная запись и договоренность со следователем СБУ.

"Еще очень многих людей не достали, и живых среди них, к сожалению, нет. Это я знаю от очевидцев. Поисковые работы сильно затягиваются из-за того, что Россия продолжает постоянные обстрелы поселка", – написала внучка.

В то же время ее мать остается в Комышувахе рядом с мужем, который нуждается в постоянном уходе.

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"Я просто хочу для начала найти свою бабушку и достойно ее похоронить", – добавила Валерия.

Что известно о российском ударе по Комышувахе

Напомним, 2 ноября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по подземной школе в поселке Комышуваха Запорожской области. В момент атаки там находились мирные жители, которые пришли получить гуманитарную помощь.

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После обстрела здание получило значительные повреждения, под завалами оказались люди. Российские пропагандисты позднее опубликовали видео удара, фактически хвастаясь атакой на объект, где находились гражданские.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского авиаудара по подземной школе в Комышувахе Запорожской области погибли 37 человек. Еще 59 человек считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась, несмотря на постоянные российские обстрелы поселка.