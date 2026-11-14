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Пришел убивать украинцев: в Харьковской области ликвидировали российского поэта и философа, который воевал за Путина

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
969
Пришел убивать украинцев: в Харьковской области ликвидировали российского поэта и философа, который воевал за Путина
Ликвидирован оккупант Михаил Бойко из Москвы

В Украине ликвидирован очередной оккупант – Михаил Бойко. До того, как отправиться воевать в развязанной Россией агрессивной войне против Украины, он получил определенную известность как искусствовед, критик, поэт и литератор, автор 12 книг и десятков научных статей.

В Украину в качестве захватчика Бойко отправился добровольцем, он был убит в начале ноября на Купянском направлении. О ликвидации оккупанта написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Ликвидирован поэт-оккупант из РФ

"Успешно демобилизован старший лейтенант Бойко Михаил", – написал Штефан в своем Telegram-канале.

Пришел убивать украинцев: в Харьковской области ликвидировали российского поэта и философа, который воевал за Путина

Михаил Бойко ликвидирован на Харьковщине. Источник: росСМИ

Пропагандист, поэт и литератор на войну отправился добровольцем. До "переквалификации" в военные преступники он работал заведующим отделом публицистики еженедельника "Литературная Россия", преподавал на литературных курсах при Московской городской организации Союза писателей России, сотрудничал с Российским институтом культурологии и Государственным литературным музеем.

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Известно, что родился он в  1979 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ.  А в 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению.

Бойко выпустил 12 книг и более 30 научных статей. Публиковаться начал еще в студенческие годы. По данным росСМИ, разработал два философских подхода, которые назвал "нигилософией" и "алгософией".

Однако накопленных за 47 лет жизни знаний и множества прочитанных книг  Бойко не хватило, чтобы научиться отличать добро от зла, а правду от лжи,  поэтому в 2023 году он добровольцем присоединился к оккупационной армии РФ.

В феврале 2026 года Бойко был ранен, в июне того же года награжден медалью Жукова.

Как сообщил главный редактор "Литературной России" Вячеслав Огрызко, в начале ноября его бывший подчиненный пропал  на Харьковщине.

"3 ноября на связь с нами перестал выходить наш друг Михаил Бoйко. Воин-доброволец. Старший лейтенант. Командир взвода", – заявил он.

12 ноября тело оккупанта обнаружилось в морге в Ростове-на-Дону.

"Мишу опознали. Он теперь уже не считается пропавшим без вести. Наш Миша погиб", – заявил Огрызко.

Как писал OBOZ.UA, число российских военных, погибших в войне против Украины, к августу достигло примерно 550 тысяч человек. Эти данные содержатся в массиве информации Росстата, полученном вследствие кибератаки на российскую статистическую службу.

По расчетам Financial Times, если темпы смертности, зафиксированные в январе, сохранятся в течение года, к концу декабря число погибших может вырасти до 650 тысяч.

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