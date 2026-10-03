Путин готовится к ''мясным штурмам'' Славянска и Краматорска, – Симороз

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)Украина – Северная Ирландия: хронология и результат матча Лиги нацийУкраина – Северная Ирландия: хронология и результат матча Лиги нацийВ Украину вернули 26 тысяч тел погибших защитников: Буданов объяснил, почему идентификация проходит медленноВ Украину вернули 26 тысяч тел погибших защитников: Буданов объяснил, почему идентификация проходит медленно"Его цель – оккупация всей Украины": Зеленский напомнил слова Путина о распаде СССР. Видео"Его цель – оккупация всей Украины": Зеленский напомнил слова Путина о распаде СССР. ВидеоВ России зафиксировали случай смерти от чумы, сотни человек поместили в карантин: что происходитВ России зафиксировали случай смерти от чумы, сотни человек поместили в карантин: что происходит"Каждый выстрел – минус угроза": в "Хартии" показали чешскую САУ Dita в бою. Фото"Каждый выстрел – минус угроза": в "Хартии" показали чешскую САУ Dita в бою. ФотоВступление Украины в ЕС: стала известна дата открытия новых кластеровВступление Украины в ЕС: стала известна дата открытия новых кластеровУ кого вырастут пенсииКому повысят пенсии на 2,8 тыс. грн: перерасчет предусмотрен проектом бюджетаТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октября

Путин готовится к "мясным штурмам" Славянска и Краматорска, – Симороз

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
icon 1,5 т.
Путин готовится к "мясным штурмам" Славянска и Краматорска, – Симороз
Российский диктатор Путин готовится к "мясным штурмам". Источник: российские СМИ

Россия, возможно, готовится к новым масштабным наступательным операциям в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Краматорска. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз заявил, что дополнительная мобилизация в РФ, по его мнению, связана с подготовкой к штурму этих городов.

Об этом Симороз сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он также предположил, что российские войска могут применить тактику массированных штурмов или тактику "выжженной земли", как это было во время боев за Бахмут и Авдеевку.

Наступательные планы

Симороз отметил, что российские войска могут попытаться повторить подходы, которые применялись во время предыдущих крупных наступательных операций.

"Что касается того, может ли враг прибегнуть к действиям, подобным Бахмутской или Авдеевской операции, — это вполне вероятно, ведь он не слишком беспокоится о человеческих потерях и пытается действовать там, где есть возможность", — сказал он.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 4,4 т.
Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео
icon 4,4 т.
Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 2,6 т.
Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео
icon 2,6 т.
Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 2,2 т.
На фронте произошло 173 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
icon 2,2 т.
На фронте произошло 173 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

По словам ветерана, во время боев за Авдеевку у украинской обороны возникли проблемы с флангами, что позволило российским войскам провести наступательную операцию.

"Тогда у нас провалились фланги, и враг провел наступательную операцию так, как в учебнике", – отметил Симороз.

Путин готовится к ''мясным штурмам'' Славянска и Краматорска, – Симороз

Краматорское направление. Источник: DeepState.

Он также заявил, что российская сторона ранее пыталась без боя окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. В то же время, по его словам, продвижение украинских войск на Лиманском направлении затрудняет реализацию такого замысла.

"Это был довольно амбициозный план, который, на мой взгляд, был заранее обречен на провал. Но благодаря продвижению наших войск на Лиманском направлении можно констатировать, что в ближайшее время и в долгосрочной перспективе выполнение этой задачи им не светит", — сказал он.

Константиновское направление

Наиболее благоприятным для российских войск Симороз назвал Константиновское направление. Он считает возможным применение там тактики массированных штурмов или уничтожения инфраструктуры населенных пунктов.

Путин готовится к ''мясным штурмам'' Славянска и Краматорска, – Симороз

Константиновка на карте. Источник: deepstatemap.live

"Попробуют ли они применить тактику "мясорубок" или "выжженной земли"? Да, вполне вероятно", — отметил ветеран.

По его словам, российские войска уже используют управляемые авиационные бомбы, которые, в частности, наносят удары по Краматорску, Изюму и другим населенным пунктам.

Отдельно Симороз связал возможную подготовку к предстоящим наступательным действиям с дополнительной мобилизацией в России. Он заявил, что речь идет не только о формировании резервов.

"Я думаю, что здесь всё очевидно. Это подготовка к "мясным штурмам" Славянска и Краматорска", — сказал он.

В то же время ветеран подчеркнул необходимость подготовки украинских резервов и осторожного планирования наступательных операций.

"Мы не можем себе позволить наступательные действия с потерями или, с армейской точки зрения, с допустимыми потерями. Этого очень не хотелось бы", — заявил Симороз.

Он добавил, что зимой украинскому командованию, по его мнению, стоит сосредоточиться на формировании резервов, которые могут понадобиться в случае серьезных наступательных действий российской армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Симороз прогнозирует освобождение новых территорий на Лиманском направлении. Общественный активист заявил, что украинские силы сохраняют инициативу на этом участке фронта.

Похожие темы
Мобилизация в РоссииВойна в УкраинеКраматорскСлавянскРоссия - страна-агрессорОлег СиморозОлег СиморозВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться