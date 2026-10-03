Путин готовится к ''мясным штурмам'' Славянска и Краматорска, – Симороз

Россия, возможно, готовится к новым масштабным наступательным операциям в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Краматорска. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз заявил, что дополнительная мобилизация в РФ, по его мнению, связана с подготовкой к штурму этих городов.

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Об этом Симороз сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он также предположил, что российские войска могут применить тактику массированных штурмов или тактику "выжженной земли", как это было во время боев за Бахмут и Авдеевку.

Наступательные планы

Симороз отметил, что российские войска могут попытаться повторить подходы, которые применялись во время предыдущих крупных наступательных операций.

"Что касается того, может ли враг прибегнуть к действиям, подобным Бахмутской или Авдеевской операции, — это вполне вероятно, ведь он не слишком беспокоится о человеческих потерях и пытается действовать там, где есть возможность", — сказал он.

По словам ветерана, во время боев за Авдеевку у украинской обороны возникли проблемы с флангами, что позволило российским войскам провести наступательную операцию.

"Тогда у нас провалились фланги, и враг провел наступательную операцию так, как в учебнике", – отметил Симороз.

Он также заявил, что российская сторона ранее пыталась без боя окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. В то же время, по его словам, продвижение украинских войск на Лиманском направлении затрудняет реализацию такого замысла.

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"Это был довольно амбициозный план, который, на мой взгляд, был заранее обречен на провал. Но благодаря продвижению наших войск на Лиманском направлении можно констатировать, что в ближайшее время и в долгосрочной перспективе выполнение этой задачи им не светит", — сказал он.

Константиновское направление

Наиболее благоприятным для российских войск Симороз назвал Константиновское направление. Он считает возможным применение там тактики массированных штурмов или уничтожения инфраструктуры населенных пунктов.

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"Попробуют ли они применить тактику "мясорубок" или "выжженной земли"? Да, вполне вероятно", — отметил ветеран.

По его словам, российские войска уже используют управляемые авиационные бомбы, которые, в частности, наносят удары по Краматорску, Изюму и другим населенным пунктам.

Отдельно Симороз связал возможную подготовку к предстоящим наступательным действиям с дополнительной мобилизацией в России. Он заявил, что речь идет не только о формировании резервов.

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"Я думаю, что здесь всё очевидно. Это подготовка к "мясным штурмам" Славянска и Краматорска", — сказал он.

В то же время ветеран подчеркнул необходимость подготовки украинских резервов и осторожного планирования наступательных операций.

"Мы не можем себе позволить наступательные действия с потерями или, с армейской точки зрения, с допустимыми потерями. Этого очень не хотелось бы", — заявил Симороз.

Он добавил, что зимой украинскому командованию, по его мнению, стоит сосредоточиться на формировании резервов, которые могут понадобиться в случае серьезных наступательных действий российской армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олег Симороз прогнозирует освобождение новых территорий на Лиманском направлении. Общественный активист заявил, что украинские силы сохраняют инициативу на этом участке фронта.