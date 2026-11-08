Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Кто и как мог вывести из Украины десятки миллионов через криптовалютуКриптовалюта и банк экс-главы НБУ: кто и как мог вывести из Украины десятки миллионовЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоТрамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Мужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямРоссия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
2,6 т.
Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
Россия сменила тактику массированных атак на Украину. Источник: Getty Images

Столкнувшись с невозможностью достичь существенных успехов на передовой, Кремль кардинально изменил тактику. В преддверии зимних холодов Россия резко увеличила масштаб и интенсивность атак по территории Украины.

Агрессор сфокусировался на тотальном разрушении экономического потенциала и гражданской инфраструктуры Украины. Об этом пишет CNN.

Смена военной стратегии Кремля

Эксперты отмечают, что затяжные и малоэффективные наступательные операции вынудили российское руководство искать альтернативные пути давления на Киев. По мнению аналитика New Eurasian Strategies Centre Джона Лоу, успешные действия ВСУ в летний период окончательно убедили диктатора Владимира Путина в том, что одними лишь лобовыми штурмами переломить ход войны не удастся. Главным инструментом воздействия теперь стало системное уничтожение украинского экономического базиса.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
35,4 т.
В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику
35,4 т.
В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
33,6 т.
Россия атаковала Украину тремя ракетами и 164 дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить. Фото последствий ударов
33,6 т.
Россия атаковала Украину тремя ракетами и 164 дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить. Фото последствий ударов
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
19,5 т.
Силы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные Генштаба
19,5 т.
Силы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные Генштаба

В аналитической группе ACLED подчеркивают, что кампания против энергетики началась значительно раньше и с большей мощью, чем в предыдущие годы. На фоне возросшей интенсивности ударов с 3650 в январе до 5532 в октябре текущего года стремительно растет число жертв среди мирного населения. С начала 2026 года в результате обстрелов погибло свыше 2700 украинских граждан, что сопоставимо со статистикой первых месяцев полномасштабного вторжения.

Целенаправленный удар по бизнесу

Российское командование существенно расширило список приоритетных целей. Если раньше основной удар приходился на критические узлы энергосистемы, то сейчас разрушению подвергается вся логистическая и промышленная цепочка страны.

Систематическим атакам подвергаются объекты экспорта на Дунае и в Черном море, а также ключевые железнодорожные магистрали. Также наносятся удары по элеваторам, зернохранилищам и сельскохозяйственным активам, что лишает страну важных валютных поступлений, разрушаются сталелитейные предприятия, промышленные склады и крупные торговые центры.

Как отмечает исследователь ACLED Кристиан Влас, уничтожение производственных мощностей и торговых площадок прямо подрывает налоговую базу государства, лишает граждан зарплат и создает множественные кризисы в смежных отраслях. Представитель Института изучения войны Катерина Степаненко также обращает внимание на изменение времени атак: перемещение ударов на дневное время направлено на дезорганизацию деловой активности и парализацию нормальной жизни городов.

Опасный момент конфликта

Усиление экономического давления в сочетании с наступающей зимой создают тяжелые условия для населения. По данным Международного комитета спасения, дефицит средств к существованию заставляет людей идти на крайние меры. В прифронтовых районах фермеры вынуждены обрабатывать заминированные поля, рискуя жизнью ради сохранения хоть какого-то источника дохода.

Европейские партнеры, как подчеркивают аналитики, не всегда в полной мере оценивают глубину кризиса. Накопленная усталость общества и колоссальная нагрузка на государственные финансы делают текущий этап войны крайне критическим для Украины.

Ранее эксперты заявляли, что передача Украине дальнобойного вооружения, в частности американских ракет Tomahawk и немецких Taurus, позволит Силам обороны поражать ключевые объекты на территории РФ и ослабить способность оккупантов наносить массированные удары.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыЭнергетикаКремль
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!