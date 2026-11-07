Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FT

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на восстановлении превосходства РФ с помощью "жестокой зимней кампании" ударов по объектам энергетики Украины. Более того, он пригрозил уничтожить всю украинскую инфраструктуру, если Киев не согласится на условия Москвы. Речь идет об отказе от территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, вовлеченных в непубличные усилия по прекращению войны. Они считают маловероятным, что переговоры в Абу-Даби приведут к какому-либо значимому перемирию.

Один источник отметил, что российский диктатор рассматривает свои авиаудары как ответ на атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и коммерческим складам в России (Wildberries и Ozon – Ред.) этим летом. Он также обвиняет Киев в срыве предыдущих прекращений огня.

"Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, если вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется никакой инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут уничтожены", – сказал второй собеседник FT, передавая позицию Путина.

Глава РФ требует от Украины отдать оставшуюся территорию восточного Донбасса в качестве предварительного условия для прекращения огня. По словам второго собеседника, он рассчитывал на дальнейшие территориальные уступки со стороны Украины в обмен на любые гарантии безопасности, предоставленные странами НАТО в рамках возможного соглашения.

По словам одного из собеседников издания, в РФ рассматривали смену фокуса с территориальных вопросов на гарантии безопасности как способ еще больше затянуть переговоры, одновременно ослабляя военные позиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия связывает территориальные вопросы с завершением войны в Украине и гарантиями безопасности. Киев готов обсуждать возможные компромиссы, однако такие решения требуют переговоров на уровне лидеров государств, заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос территорий принципиален для Украины и не может быть решен только во время предварительных консультаций.