Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FT

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплаты"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от ПутинаЛубинец объяснил, почему сидел рядом с Лантратовой в ВашингтонеЛубинец объяснил, почему сидел рядом с Лантратовой в Вашингтоне"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФ"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФКушнер описал, какой видит архитектуру европейской безопасности с Украиной в ней: в Европе ответилиКушнер описал, какой видит архитектуру европейской безопасности с Украиной в ней: в Европе ответилиПочему Украина до сих пор не назначила нового посла в США: Сибига прояснил ситуациюПочему Украина до сих пор не назначила нового посла в США: Сибига прояснил ситуациюОтбиваются от FPV: электрики в Краматорске вынуждены работать с автоматами. ВидеоОтбиваются от FPV: электрики в Краматорске вынуждены работать с автоматами. ВидеоРоссия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУРРоссия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУРКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фотоКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FT

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
10,9 т.
Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FT
Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на восстановлении превосходства РФ с помощью "жестокой зимней кампании" ударов по объектам энергетики Украины. Более того, он пригрозил уничтожить всю украинскую инфраструктуру, если Киев не согласится на условия Москвы. Речь идет об отказе от территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, вовлеченных в непубличные усилия по прекращению войны. Они считают маловероятным, что переговоры в Абу-Даби приведут к какому-либо значимому перемирию.

Один источник отметил, что российский диктатор рассматривает свои авиаудары как ответ на атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и коммерческим складам в России (Wildberries и Ozon – Ред.) этим летом. Он также обвиняет Киев в срыве предыдущих прекращений огня.

"Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, если вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется никакой инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут уничтожены", – сказал второй собеседник FT, передавая позицию Путина.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
6,7 т.
ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Скат-450М", который наводит "Искандеры". Видео
6,7 т.
ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Скат-450М", который наводит "Искандеры". Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
4,4 т.
Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие
4,4 т.
Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
3,5 т.
Малая Токмачка: в Силах обороны сказали, кто контролирует село, которое войска РФ регулярно объявляют оккупированным
3,5 т.
Малая Токмачка: в Силах обороны сказали, кто контролирует село, которое войска РФ регулярно объявляют оккупированным

Глава РФ требует от Украины отдать оставшуюся территорию восточного Донбасса в качестве предварительного условия для прекращения огня. По словам второго собеседника, он рассчитывал на дальнейшие территориальные уступки со стороны Украины в обмен на любые гарантии безопасности, предоставленные странами НАТО в рамках возможного соглашения.

По словам одного из собеседников издания, в РФ рассматривали смену фокуса с территориальных вопросов на гарантии безопасности как способ еще больше затянуть переговоры, одновременно ослабляя военные позиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия связывает территориальные вопросы с завершением войны в Украине и гарантиями безопасности. Киев готов обсуждать возможные компромиссы, однако такие решения требуют переговоров на уровне лидеров государств, заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос территорий принципиален для Украины и не может быть решен только во время предварительных консультаций.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыПереговоры России и УкраиныЭнергосистема УкраиныРоссияжелезная дорогаДонбассВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!