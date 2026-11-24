Россия рассчитывает использовать зимний период, чтобы усилить давление на Украину и заставить ее пойти на территориальные уступки.Среди главных целей российских атак – Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Запорожье.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg. Глава государства также обнародовал фрагмент разговора в Telegram-канале.

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает достичь своих целей не только на поле боя, но и путем истощения украинского населения постоянными ударами по критической инфраструктуре.

"Путин рассчитывает сломить Украину. Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье – прежде всего эти города. Сломить из-за нехватки защиты и сломить, чтобы Украина вышла из Донбасса", – подчеркнул президент.

Украинская разведка располагает соответствующими данными о планах Кремля. Россия расширяет список целей для атак: помимо энергетических объектов, под ударами оказываются системы водоснабжения и мосты через Днепр в Киеве.

Отдельно глава государства обратил внимание на проблемы с американской военной помощью. В настоящее время задерживаются поставки 48 ракет-перехватчиков для систем Patriot, поскольку соответствующий пакет до сих пор не получил разрешения министра обороны США Пита Хегсета.

Президент призвал союзников обеспечить Украину необходимыми ракетами как минимум на весь декабрь.

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"Очень неприятно, что во время разных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, то вводятся ограничения, ракет для "Петриотов" не только становится меньше, но и появляются какие-то шаги, из-за которых нет поставок", – заявил Зеленский.

Ограничения на использование спутниковой связи Starshield компании SpaceX остаются в силе на временно оккупированных территориях. Это создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул, что такая ситуация на фоне переговоров о завершении войны ставит США в сложное политическое положение.

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"Политически это выглядит так, будто она движется в одном направлении с тем, чего хочет Путин: заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы", – сказал президент.

В интервью Bloomberg Зеленский также заявил, что в случае отсутствия приемлемого для Украины мирного соглашения Киев обратится к новому составу Конгресса США с требованием усилить давление на Россию.

В частности, Украина рассчитывает на масштабный пакет военной помощи и усиление санкций против Москвы. Президент выразил надежду, что такие шаги заставят Кремль серьезнее отнестись к переговорам.

Украина стремится к завершению войны, однако не согласится на мир ценой односторонних уступок.

"Мы очень хотим мира, но не только за счет Украины", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на подписании мирного соглашения до января. Из-за этого Украине могут выдвинуть требования о значительных уступках.