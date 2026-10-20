''Путина дезинформируют'': Буданов опроверг информацию об оккупации Россией Доброполья

Доброполье Донецкой области остается под контролем Украины. Несмотря на ложные заявления российского командования, о каком-либо "захвате" этого украинского города речи не идет.

Видео дня

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что российский генерал сознательно солгал главе Кремля Владимиру Путину об оккупации Доброполья и поставил перед подчинёнными задачу любой ценой продемонстрировать этот "успех".

Путину уже доложили о "захвате" Доброполья

По словам Буданова, российский генерал Андрей Иванаев, являющийся командующим группировкой войск "Центр" Вооруженных сил РФ, сознательно дезинформирует Путина о ситуации в Доброполье. Он запугивает своих подчинённых и ставит перед ними нереальные задачи, требуя любой ценой подтвердить захват украинского города, поскольку сам уже отчёта об этом Путину.

"Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет", — отметил Буданов.

Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции и защищать территорию государства.

Буданов заявил о сложных переговорах

Кирилл Буданов отметил, что прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине.

РЕКЛАМА

В этом контексте Буданов подчеркнул необходимость взвешенно оценивать ситуацию и доносить правдивую информацию.

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию", — заявил он.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что лживые заявления России не меняют реальной ситуации.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", — подчеркнул Буданов.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы из штурмового полка "Скала" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков. В ходе операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника.