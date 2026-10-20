''Путина дезинформируют'': Буданов опроверг информацию об оккупации Россией Доброполья

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцакраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗСИллюстрация - евроВ ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евроИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПочти половина иностранных наемников в армии РФ – граждане Центральной Азии: из каких стран их больше всегоПочти половина иностранных наемников в армии РФ – граждане Центральной Азии: из каких стран их больше всегоВ Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – ПесковВ Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – ПесковОтключение света в Украине. ИллюстрацияВ Киеве исчез свет в 4 районах, графики будут действовать до полуночи: что происходит с электроэнергией 20 октября"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. Видео"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. ВидеоГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовАРМА продает 500 iPhone, 200 наушников и 100 часов Apple: техника была изъята на таможнеАРМА продает 500 iPhone, 200 наушников и 100 часов Apple: техника была изъята на таможне

"Путина дезинформируют": Буданов опроверг информацию об оккупации Россией Доброполья

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
1,2 т.
"Путина дезинформируют": Буданов опроверг информацию об оккупации Россией Доброполья
Буданов опроверг "оккупацию" Доброполья. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Доброполье Донецкой области остается под контролем Украины. Несмотря на ложные заявления российского командования, о каком-либо "захвате" этого украинского города речи не идет.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что российский генерал сознательно солгал главе Кремля Владимиру Путину об оккупации Доброполья и поставил перед подчинёнными задачу любой ценой продемонстрировать этот "успех".

Путину уже доложили о "захвате" Доброполья

По словам Буданова, российский генерал Андрей Иванаев, являющийся командующим группировкой войск "Центр" Вооруженных сил РФ, сознательно дезинформирует Путина о ситуации в Доброполье. Он запугивает своих подчинённых и ставит перед ними нереальные задачи, требуя любой ценой подтвердить захват украинского города, поскольку сам уже отчёта об этом Путину.

Читайте также
Игаль ЛевинИгаль Левин
9,3 т.
США получили от Украины то, чего не купишь ни за какие деньги
9,3 т.
США получили от Украины то, чего не купишь ни за какие деньги
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
7,0 т.
Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть погибшие и раненые. Фото
7,0 т.
Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть погибшие и раненые. Фото
Роман Замрий, позывной ЙодаРоман Замрий, позывной Йода
7,5 т.
ТЦК. Как я отбирал 50 мобилизованных мужчин в боевую часть
7,5 т.
ТЦК. Как я отбирал 50 мобилизованных мужчин в боевую часть

"Объективный факт заключается в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речи не идет", — отметил Буданов.

Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции и защищать территорию государства.

''Путина дезинформируют'': Буданов опроверг информацию об оккупации Россией Доброполья

Доброполье на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Буданов заявил о сложных переговорах

Кирилл Буданов отметил, что прямо сейчас ведутся сложные переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине.

В этом контексте Буданов подчеркнул необходимость взвешенно оценивать ситуацию и доносить правдивую информацию.

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию", — заявил он.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что лживые заявления России не меняют реальной ситуации.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", — подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы из штурмового полка "Скала" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков. В ходе операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника.

Похожие темы
Война в УкраинеДобропольеКирилл БудановКирилл Буданов
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники