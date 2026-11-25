Украина в эти дни проводит сразу три стратегические операции:

Видео дня

1. уничтожение 50% российских НПЗ,

2. изоляция оккупированного Крыма от российской территории,

3. блокада российских торговых путей (морской торговли) на всех европейских морях.

И еще до этого ВСУ на фронте остановили стратегическую наступательную операцию ВС РФ с целью оккупировать весь Донбасс. Что тоже имеет стратегическое влияние на противостояние.

Неплохие реалии на земле.

Все это системное воздействие на врага.

Групировки противника на Юге напротив Запорожья и Херсона получают затрудненное (подорванное) снабжение; оккупационная власть теряет авторитет среди населения оккупированного Крыма; начало топливного кризиса на рашке и сокращение доходов от морской торговли нефтью (когда наши атаки на морях приобретут постоянный характер) – все это уже не точечное воздействие на врага. Это уже влияет на само восприятие населением оккупированных племен (под искусственным названием "Россия") кремлевской хунты и имперских идей. Создает не только антивоенные настроения, но и анти кремлевские, и даже антимосковские (прочь от Москвы).

Кроме того, прямо сейчас ВСУ ведут еще и наступательную воздушную кампанию ударов по российскому ВПК (производству баллистики).

Важно: российский генштаб при этом не сумел уничтожить уже наш ВПК. Согласно интервью Олега Коростылева, КБ Луч уже вышло на годовой уровень производства около тысячи крылатых ракет Нептун (очевидно, 70-80 ед. в мес.). То есть производство удалось сохранить и нарастить. А также расширить – созданием новых производителей.

Этот факт говорит нам, что текущая тенденция сохранится. А тенденция часто важнее результатов здесь и сейчас.

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Сейчас мы перешли в исторический период взаимного уничтожения потенциалов между Украиной и Россией. В этой войне мы являемся принципиальными историческими врагами, остаться должен лишь один. Но Россия в этой войне опередила нас на 2 корпуса. Кремль использовал наши ошибки и уже лишил нас 20% нашей территории и примерно 15 млн населения (оккупированных, вытесненных за границу).

Итак, если война остановится даже сейчас, к следующему нападению мы подойдем потенциально более слабыми – меньшей страной, с меньшим населением, с уничтоженной тяжелой промышленностью.

Главные истории дня

Элиты Украины обязаны думать не только о том, как остановить войну, но и о том, как обеспечить устойчивую безопасность. Горизонт планирования должен составлять десятилетия, чтобы украинцы захотели возвращаться сюда, жить здесь и рожать.

Поэтому в историческом противостоянии нам важно не просто "остановить войну", а остановить ее на выгодных позициях. Когда разбомбим врагу уже его промышленность, его нефтепереработку, его ВПК, ТЭЦ и электростанции, тогда и мир наступит более-менее надежный – потому что враг будет вынужден десятилетиями зализывать раны, а амбиции изменятся в сторону уменьшения. И если имперцы через 5-10 лет захотят напасть снова, то будут вынуждены начинать новую войну уже с более слабых позиций, против примерно равного противника, а не в 5-10 раз более слабого, как в 2014 году.

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Я уверен, что на этом месте со мной не согласятся многие читатели, но хорошо, что тут как раз нам помогает сам плешивый. Он уже давно действует вопреки интересам Орды. Интерес империи – остановить войну сейчас, выбрать Горбачева-2, свалить преступления на "путинизм" и сделать Перезагрузку с Западом, а потом зализать раны и через 20 лет напасть снова. Этого хотят имперцы.

Но Путин хочет быть морской владычицей.

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