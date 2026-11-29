Российские войска могут использовать украинские SIM-карты и интернет-сеть для донаведения баллистических ракет по целям в Киеве. Именно этим может объясняться точность ударов по столичным мостам, несмотря на ограниченные возможности вражеских ракет.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он также объяснил, почему во время воздушных тревог в столице отключают навигационные системы.

По словам Гетьмана, страна-агрессор имеет несколько типов высокоточных ракет. Среди них: "Искандер-М", "Калибр", "Кинжал" и Х-101. В то же время перехватывать баллистические ракеты украинской ПВО пока сложнее, чем крылатые и гиперзвуковые.

Он объяснил, что российские ракеты уступают американским в точности. Для сравнения он привел показатель вероятного кругового отклонения американских ракет.

"В США есть сверхточные ракеты, которыми они очень гордятся. У них так называемое вероятное круговое отклонение 1 метр без дополнительного наведения. Что это означает? Что она может отклониться на 2 метра, метр туда, метр сюда. Ракет такой точности в России нет. Вероятное круговое отклонение "Искандер-М" составляет минимум 5-7 метров", – отметил майор.

Именно поэтому, по словам Гетьмана, без дополнительного наведения ракета может попасть в конкретную цель только случайно. Военный убежден, что точных ударов по киевским мостам россиянам удается добиваться благодаря корректировке ракет во время полета.

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"Донаводит в том числе наша пятая колонна", – заявил Гетьман.

Он обратил внимание на сообщения о закупке отдельными людьми сотен SIM-карт. По его словам, их могут использовать для доступа к украинской интернет-сети и наведения российских ракет на цели.

Зачем во время тревог отключают навигацию

Гетьман объяснил, что для противодействия такой корректировке в Киеве используют не только средства радиоэлектронной борьбы. Во время воздушных тревог, особенно красного уровня, в столице также отключают навигационные системы и связь, чтобы затруднить донаведение российских ракет.

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По словам майора запаса ВСУ, над городом уже создали купол РЭБ, однако для усиления защиты от баллистических ударов этого недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морской флот России продолжает наращивать и модернизировать свой подводный флот, адаптируя его к современным реалиям ведения боевых действий. В частности, 27 ноября ВМФ РФ принял на вооружение атомную подводную лодку "Пермь" (класса "Ясень-М"), оснащенную ракетами "Циркон".