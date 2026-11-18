Европейская аэрокосмическая компания Destinus подтвердила, что ее ракеты RUTA два дня подряд наносили удары по Керченскому мосту. Сначала они повредили верхнюю несущую конструкцию переправы, а затем еще семь ракет RUTA попали в мост, что привело к обрушению одного пролета.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Destinus в LinkedIn. В рамках миссии также были задействованы системы LORD/Da Vinci компании Destinus для подавления российских средств противовоздушной обороны.

В компании отметили, что системы RUTA неоднократно успешно применялись украинскими Силами обороны, в частности для поражения мостов, которыми пользуются российские военные.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем украинские Силы обороны в их борьбе за защиту Украины и Европы, и выражаем уважение их преданности, мужеству и профессионализму", – говорится в публикации.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский упомянул ракету RUTA среди вооружений, примененных для ударов по Керченскому мосту. Он поблагодарил производителей, которые обеспечивают Силы обороны необходимыми средствами для проведения таких операций.

Что известно о ракетах RUTA

RUTA – это семейство крылатых ракет/реактивных ударных дронов, разработанных европейской аэрокосмической компанией Destinus. Ракета предназначена для выполнения ударных и разведывательных задач, а также может использоваться в качестве мишени для тренировок.

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Поставки RUTA в Украину начались в начале 2024 года. Ракеты производятся совместно с Rheinmetall.

Мы также писали о том, что Destinus совместно с Rheinmetall объявили об ускорении программы RUTA Block 3, предусматривающей создание высокоточной дальнобойной системы класса до 2000 км. Разработку планируют вывести на этап летных испытаний уже в 2027 году. Система позиционируется как следующий шаг в масштабировании европейских дальнобойных ударных возможностей.

Главные истории дня

Destinus Group BV – частная европейская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях, основана в 2021 году в Пайерне, Швейцария. Штаб-квартира расположена в Нидерландах. Компания сосредоточена на сверхзвуковой и гиперзвуковой авиации, водородных технологиях, технологиях двойного назначения и производстве энергии.

Как сообщал OBOZ.UA, британские журналисты утверждают, что украинские войска не использовали американскую спутниковую систему Starlink во время удара по Крымскому мосту. Вместо этого Украина применила собственную систему. Эта миссия показала, что Украина больше не нуждается в Starlink и Starshield.