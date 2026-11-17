Российский оккупант, находящийся на Донбассе, пожаловался на отсутствие питьевой воды и заявил, что вынужден пить собственную мочу. Из-за этого у него, по его словам, сильно опухли губы и появились болезненные последствия.

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Военный не сдерживал возмущения из-за того, что командование не обеспечивает доставку воды на позицию. Разговор оккупантов перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант пожаловался на отсутствие воды

В перехваченном разговоре общаются военнослужащие 103-го мотострелкового полка российских оккупационных сил. Один из них, с позывным "Ястреб", рассказал о критической нехватке воды на позиции и заявил, что вынужден пить собственную мочу.

"Пью мочу – все губы опухли, а вам пофиг!" – возмутился оккупант.

Он также подробнее описал последствия такого вынужденного "способа" утолить жажду.

"У меня уже от мочи, сколько я мочу пью, все губы сгорели внутри, б...дь! Как проститутка – губы опухли у меня, б...дь, а вам по...й!" – пожаловался военный.

Из-за отсутствия воды и реакции командования "Ястреб" решил выразить протест: выключил рацию и пропал со связи.

В ГУР призвали оккупантов сдаваться в плен

В Главном управлении разведки Минобороны Украины напомнили российским военным, что они могут сохранить собственную жизнь и получить доступ к питьевой воде, если добровольно сдадутся в плен. Для этого оккупантам предлагают воспользоваться чат-ботом проекта "Хочу жить".

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Как сообщал OBOZ.UA, украинская военная разведка перехватила разговор российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает об исчезновении своего товарища с позывным "Гордий". Перед этим мужчина говорил, что может погибнуть в ближайшее время, после чего перестал выходить на связь.

Ранее раненый российский оккупант, находившийся на Александровском направлении без эвакуации, сообщил своему командиру о тяжелом состоянии и заявил, что больше не может терпеть. Во время разговора он сказал, что у него тяжелые ранения, поэтому он хочет совершить самоубийство. Услышав в ответ только обвинения, он застрелился.

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