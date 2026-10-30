Счет идет на сотни: появились данные о гражданах Индонезии, которых Россия завербовала на войну против Украины

Россия активно вербует наемников для войны против Украины в странах Юго-Восточной Азии. В частности, российские вербовщики действуют в Индонезии.

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С начала года на чужую для индонезийцев войну на стороне агрессора отправились минимум около 300 граждан этой страны. Подробности и списки наемников опубликовал проект "Хочу жить".

Россия завербовала для войны против Украины сотни индонезийцев

Индонезия давно стала одной из жертв российских вербовщиков. Но в последние несколько месяцев количество граждан этой страны, подписавших контракты с российским минобороны возрастало лавинообразно.

"Только за 9 месяцев текущего года на войну против Украины отправились как минимум 283 индонезийца. Для сравнения: за предыдущие 3 года таковых было не более десятка", – отметили в "Хочу жить".

На ресурсах проекта были опубликованы поименные списки наемников из Индонезии, включающие 292 человека, уже оказавшихся на войне против Украины.

"Цифра далеко не полная, и явно гораздо большая – РФ не думает останавливаться", – подчеркнули в "Хочу жить".

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Эту информацию Киев донес до властей Индонезии.

"На весьма неприятную тенденцию уже отреагировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Украине Ариф Басаламах. Дипломат встретился с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым. Украинская сторона передала данные о завербованных индонезийцах и призвала индонезийские власти к продиводействию преступной практике РФ. Ариф Басаламах заверил, что индонезийское правительство обратит внимание на данный вопрос и выразил надежду, что Индонезия присоединится к перечню государств, в которых удалось остановить российскую незаконную вербовку", – отметили в "Хочу жить".

Напомним, этим летом в проекте раскрыли схему вербовки Россией наемников из Индонезии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились данные о гражданах Кыргызстана, которые воевали за Россию и были ликвидированы.

Кроме того, Россия массово вербует иностранцев из Африки и Ближнего Востока, а также из Латинской Америки.