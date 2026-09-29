Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для пехоты Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 75 тыс. грн ($1 650)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояПутин ждет капитуляции, но Украина должна продержаться на день дольше. Интервью с МельникомПутин ждет капитуляции, но Украина должна продержаться на день дольше. Интервью с МельникомУкраинцев "готовят" к новому курсуУкраинцев "готовят" к новому курсу: что будет с долларом в банках после 1 октябряИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВ Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о ЗападеВ Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о ЗападеУкраине необходимо восстановить пошлину на экспорт металлолома в размере 180 евро за тонну для всех направлений, и только после этого открывать экспорт – EBAУкраине необходимо восстановить пошлину на экспорт металлолома в размере 180 евро за тонну для всех направлений, и только после этого открывать экспорт – EBAВсё держала под своим контролем: в результате удара РФ по зданию НАН Украины погибла Наталья Букало. ФотоВсё держала под своим контролем: в результате удара РФ по зданию НАН Украины погибла Наталья Букало. Фотороссийский оккупант"Мне за твое убийство еще денег дадут": российские оккупанты запустили волну террора в РФ после возвращения из УкраиныЗеленский, присвоивший Потапу звание заслуженного артиста, отреагировал на требование украинцев отменить указ и на провал голосования в РадеЗеленский, присвоивший Потапу звание заслуженного артиста, отреагировал на требование украинцев отменить указ и на провал голосования в Раде

Реактивные "Герани" стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Реактивные "Герани" стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах
БПЛА «Герань-5»
Источник: Российские СМИ

Россия продолжает модернизировать реактивные ударные дроны "Герань-5". Модификация "Герань-5 К5" получила модуль "Сусанин" — систему автономной оптико-электронной навигации DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), которая позволяет ориентироваться без спутникового сигнала и может повышать устойчивость аппарата к средствам РЭБ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ". Система использует изображения местности и эталонные спутниковые снимки для навигации дрона.

Реактивные ''Герани'' стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах

Уламки нової версії "Герань-5 К5".

Источник: t.me/war_home

Как работает "Сусанин"

DSMAC сопоставляет эталонные спутниковые снимки с изображением местности, которое получает камера дрона. Таким образом, аппарат может определять свое местоположение даже при отсутствии спутниковой навигации.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках
icon 12,3 т.
Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 8,6 т.
Ей навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото
icon 8,6 т.
Ей навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,7 т.
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта
icon 2,7 т.
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта

В то же время DSMAC не может полностью заменить спутниковую навигацию, поскольку имеет более низкую точность. Поэтому её используют в качестве дублирующей системы.

Технология не является новой. Аналогичное решение ещё до начала полномасштабного вторжения устанавливали на российских крылатых ракетах Х-101. Ещё раньше системы такого типа начали использовать на американских крылатых ракетах BGM-109 Tomahawk.

Реактивные ''Герани'' стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах

Залишки системи DSMAC "Сусанин" яка була встановлена на "Герань-5 К5".

Источник: t.me/war_home

Реактивные ''Герани'' стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах

Залишки системи DSMAC "Сусанин" яка була встановлена на "Герань-5 К5".

Источник: t.me/war_home

Почему навигация работает лучше днем

Точность DSMAC зависит от уровня освещенности, времени года и даже конкретного времени суток, ведь в течение дня меняется длина теней на изображениях местности.

Ночью технология работает заметно хуже, особенно если не используются дополнительное освещение или специализированная обработка изображения.

В то же время Х-101 россияне запускают преимущественно ночью. В темное время суток украинским мобильным огневым группам сложнее обнаружить цель и перехватить её.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что летом Россия в восемь раз увеличила количество ударов по Украине реактивными дронами. Если в июне было зафиксировано 350 таких атак, то в августе — уже 2800.

Высокая скорость таких БПЛА затрудняет их обнаружение и перехват украинской ПВО. Некоторые российские модели способны разгоняться до 600 км/ч.

По официальным данным ГУР МО Украины, базовая модель "Герань-5" имеет длину 6,5 метра, размах крыла 3,2 метра и максимальную взлетную массу до 850 кг. Дрон оснащён боевой частью массой около 90 кг, имеет крейсерскую скорость 450–600 км/ч, дальность полёта около 950 км и может подниматься на высоту до 6 км.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против УкраиныБПЛА"Герань-5"/KarrarРЭБПВОРоссия (тег)оружиевоенная техникаракеты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться