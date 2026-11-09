Рекордный прилет по Омскому НПЗ и фейерверк в Белгороде: пилот ССО раскрыл детали спецопераций в тылу врага

Как бывший геймер адаптировал гражданский опыт к специфике работы в Deep Strike Сил специальных операций.

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Когда мы слышим о взрывах на российских нефтеперерабатывающих заводах или стратегических аэродромах за тысячи километров от границы, за этим всегда стоит ювелирная и тихая работа. Сейчас Силы специальных операций ВСУ активно формируют новые команды Deep Strike – подразделения, способные достать врага там, где он чувствует себя, казалось бы, в абсолютной безопасности – в глубоком тылу.

Как выглядит война сквозь экран ноутбука, почему пылающий Омск или Москва – это не просто красивая картинка, а трезвый экономический расчет, и какие гражданские навыки помогают уничтожать вражеский тыл? Обо всем этом мы поговорили с пилотом дальнобойного экипажа ССО с позывным "Медик".

– Объясни, пожалуйста, простыми словами: что такое Deep Strike и почему это направление сейчас настолько важно?

– Потому что это инструмент, который позволяет бить по самым болезненным местам врага. Его глубокий тыл наименее защищен и одновременно наиболее уязвим. Все же понимают, что нынешняя война – это прежде всего гонка двух экономик. У кого больше ресурсов и денег, тот может воевать дольше. Поэтому я считаю, что это направление бьет именно туда, куда нужно, – по кошельку и логистике агрессора.

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– Считали ли в вашем экипаже соотношение: условно, сколько стоит дрон Deep Strike и на сколько миллионов убытков вы нанесли врагу?

– Скажу так: сам дрон стоит относительно недорого, а смотреть, как горит Москва, – бесценно.

– Работу оператора БПЛА в тылу часто представляют как банальное управление дроном с пульта. Насколько в твоем случае представления гражданских соответствуют реальности?

– Все зависит от конкретного комплекса, на котором работаешь. В нашем случае большую часть времени ты проводишь за ноутбуком. А пульт нужен буквально на пять минут – на самом старте.

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– А как вообще выглядит сам процесс управления в DeepStrike?

– Сначала заранее подробно просчитывается маршрут, по которому полетит борт. Затем этот трек загружается в мозги БПЛА, проверяются все технические параметры. С пульта ты просто помогаешь ему оторваться от земли и взлететь, а дальше борт работает самостоятельно.

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– Какой рекордный километраж дальности в коллекции поражений лично вашего экипажа?

– Омский нефтеперерабатывающий завод – это 3400 километров.

– Когда заходите на удар потакому объекту, как решаете, в какую именно точку нефтеперерабатывающего завода нужно попасть?

– Для этого работает специальный отдел разведки. Там подробно изучают целесообразность поражения того или иного элемента конкретного НПЗ. Бывает, что уместнее уничтожить резервуары с топливом, потому что их не так просто оперативно восстановить. В другом случае лучше сжечь ректификационные установки переработки нефти – например, АВТ-9 или АВТ-11. Все решается по ситуации.

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– Утром после операции мониторите вражеские пабликии Telegram-каналы?

– Первые 50-100 поражений – да, активно мониторили. Потом это просто превращается в привычную рутину.

– Какую-то информацию из этих каналов учитывали в дальнейшей работе? Или читали просто для поднятия настроения?

– Как я уже говорил, анализом у нас занимается специальный отдел разведки, а наша группа получает уже готовые выводы. Однако данные мы видим в реальном времени. Например, "птичка" летит, и если в какой-то точке связь или телеметрия пропали – значит, борта, возможно, уже нет: либо он упал из-за РЭБ, либо его сбили. После этого маршруты следующих операций корректируются. Кроме того, постоянно анализируется информация о вражеской противовоздушной обороне.

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– Кстати, о ПВО. Россияне постоянноперемещают свои зенитные комплексы. Как вам удается предугадывать их ловушки на маршруте?

– Внутри страны-агрессора у нас есть своя агентурная разведывательная сеть, которая своевременно предоставляет нужную информацию. Иногда бывает так, что мы полностью перестраиваем маршрут полета за полчаса до запуска дрона, если поступают свежие данные о перемещении вражеских комплексов ПВО.

– Что круче: поразить крупнуюнефтебазу или сжечь редкую радиолокационную станцию? Какой твой любимый тип цели?

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– Редкая станция – это всегда большой успех. Но моя самая любимая цель – это хороший, жирный склад боеприпасов.

– Каким было самое эффективное поражение в твоей практике?

– Это был мой самый первый боевой вылет – попадание по военному аэродрому в Белгороде. Туда как раз подвезли огромное количество боеприпасов для массированного обстрела территории Украины. После нашего прилета на аэродроме знатно сдетонировало…

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– На каком уровне в вашем подразделении финансовое обеспечение? Сколько доплачивают за такие резонансные и дальние поражения?

– За боевые вылеты к базовой ставке добавляются премии. Все по стандартной для ВСУ боевой тарификации – до 100 тысяч гривен в месяц.

– Российские НПЗ сегоднязащищены массивными сетками, "Панцирями" и мощными системами РЭБ. Как дальнобойному дрону удается обойти все это и попасть точно в колонну размером всего в несколько метров?

– Радиус поражения нашей боевой части – до 5 метров. Кроме того, есть определенные технические системы, которые позволяют эффективно обходить вражескую РЭБ. Также просчитываются нюансы, чтобы перехитрить ПВО – в частности, у дрона очень маленький тепловой след. Ну а мобильные огневые группы ночью его просто не видят, а поскольку он летит на низкой высоте, времени на реакцию у них почти нет.

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– Как вы взаимодействуете с украинскимиразработчиками и производителями БПЛА? Насколько быстро ваши отзывы и замечания воплощаются в новых сериях дронов?

– Да, у нас есть прямая связь с производителями. Мы можем четко описать им те или иные технические проблемы и оперативно получить обратную связь. Наши замечания и пожелания они технически интегрируют уже в следующих обновленных версиях.

– Какую гражданскую привычку или навык ты считаешьсамым полезным в своей нынешней работе стратегического пилота?

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– Моим гражданским хобби были компьютерные игры…

– То есть опыт геймера тебе все-таки пригодился.Какие именно игры нравились?

– Больше всего любил Military Simulation (военные симуляторы): где нужно побегать, пострелять, что-то построить. Приобретенные там мелкая моторика и умение быстро анализировать ситуацию точно не были лишними.

Дальше в войсках каждый уже учится на практике и добавляет собственные скиллы, отталкиваясь от общих критериев. Вот, например, есть установленные рамки высоты – от и до. Но в процессе полета каждый пилот использует тот алгоритм, который считает наиболее эффективным в конкретной ситуации. Кто-то ведет борт на минимальной высоте, потому что думает: "За деревьями спрячусь – не увидят". А кто-то, наоборот, выбирает более высокий коридор, чтобы мобильные огневые группы со стрелковым оружием не достали, а ракеты ПВО при таком раскладе попадают крайне редко.

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– Сколько времени занимаетпроцесс обучения, если человек начинает осваивать эту профессию с нуля?– До месяца, если у человека есть голова на плечах и он способен быстро усваивать информацию. Нет ничего сверхсложного. Боец может встать в строй довольно быстро.

– Когда в ваше подразделение приходит новичок, как ты сразу понимаешь, что из него выйдут толк и он станет хорошим пилотом?

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– Это видно моментально – по тому, готов ли человек учиться новому. Ты объясняешь материал, он схватывает суть на лету и сразу задает правильные встречные вопросы. Такого немного поучить – и будет реальный результат.

– Какие три главных качества, по твоему мнению,делают из бывшего гражданского крутого пилота стратегического уровня?

– Терпение. Логическое мышление. И жажда мести.

– Чем вообще отличается работав подразделениях Deep Strike именно Сил специальных операций?

– Во-первых, здесь исключительно высокий профессиональный уровень подготовки – как групп в целом, так и каждого пилота в частности. Во-вторых, уровень обеспечения: снаряжением, автомобилями, новейшей техникой. В ССО с этим нет никаких проблем, все организовано на высочайшем уровне.

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Сейчас Силы специальных операций объявили масштабный набор и ждут людей, готовых стать частью стратегических ударов по тылу врага.Вкоманды новых подразделений ищут:

командиров экипажей;

операторов пусковых платформ;

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водителей-операторов.

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