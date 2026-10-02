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Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 6,8 т.
Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото
Гражданин Сьерра-Леоне Камар Аладжи
Источник: ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины установило личность гражданина Сьерра-Леоне (Африка) Камары Аладжи, который воевал в составе российских оккупационных войск. В марте 2026 года он через Дубай отправился в Москву и подписал контракт с российской армией.

После непродолжительной подготовки наемника направили в Донецкую область, где в начале июня его ликвидировали украинские защитники. Подробности сообщили в ГУР.

Поездка в один конец

"Рейс "Дубай – могила": ГУР идентифицировало ликвидированного российского наемника из Сьерра-Леоне", – говорится в сообщении.

По информации разведывательного ведомства, Камара Аладжи родился в 1985 году в городе Бо (центральная часть Сьерра-Леоне). Официально мужчина был зарегистрирован в столице страны – Фритауне.

Рейс ''Дубай – могила'': в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

В начале июня 2026 года сьерралеонец был ликвидирован

Источник: t.me/DIUkraine

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15 марта 2026 года он вылетел из Конакри, столицы соседней Гвинеи, в Дубай. Уже на следующий день Аладжи отправился в Москву, где заключил контракт с оккупационной армией РФ.

Рейс ''Дубай – могила'': в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

Аладжи родился в 1985 году в городе Бо

Источник: t.me/DIUkraine

В начале апреля после краткой военной подготовки наемника отправили на войну против Украины. В итоге он оказался в Донецкой области.

"Уже в начале июня 2026 года сьерралеонец был ликвидирован в районе населенного пункта Шахово", – отмечается в сообщении.

Рейс ''Дубай – могила'': в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

Аладжи родился в 1985 году в городе Бо

Источник: t.me/DIUkraine

Новые данные об иностранных наемниках РФ из Сьерра-Леоне

В ГУР подчеркнули, что по данным проекта "Хочу жить" известно как минимум о 13 российских наемниках из Сьерра-Леоне, 2 из которых находятся в плену.

"ГУР МО Украины напоминает: единственная реальная возможность выжить в преступной войне против Украины как для иностранных наемников в российской армии, так и для граждан государства-агрессора – это добровольная сдача в плен через безопасный чат-бот "Хочу жить" в Telegram", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГУР установило личность ликвидированного филиппинского наемника Джерика Ундола, который воевал на стороне российских войск. В Украине он пробыл менее месяца. Украинские защитники ликвидировали наемника в восточных регионах нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, украинская разведка установила личности еще двух граждан Кыргызстана, которые после подписания контрактов с оккупационной армией были ликвидированы украинскими войсками. Речь идет о 40-летнем Денисе Алексееве и 43-летнем Дастане Тагаеве.

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