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Режим тишины в Олешках длится уже 54 часа: в город отправилась украинская делегация. Все подробности

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
618
Режим тишины в Олешках длится уже 54 часа: в город отправилась украинская делегация. Все подробности
Гуманитарная катастрофа в Олешках. Источник: Скриншот из видео

Режим тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом направилась в сторону Олешек, чтобы содействовать доставке гуманитарной помощи местным жителям.

Об этом заявил Дмитрий Лубинец. Информация опубликована в Telegram-канале.

Подготовка к миссии продолжается: специалисты разминируют маршруты, необходимые для безопасного передвижения. Параллельно формируется гуманитарный груз, который планируют доставить в город на следующий день.

Лубинец также сообщил о постоянной коммуникации с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны координируют выполнение достигнутых договоренностей, необходимых для проведения гуманитарной миссии.

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Миссия предусматривает не только доставку гуманитарной помощи, но и работу над обеспечением безопасного выезда гражданских. 

Новость дополняется…

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