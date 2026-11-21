После ударов Сил обороны по Крымскому мосту, Россия активизировала переброску военной техники из Ростовской области в направлении ВОТ юга Украины. Такие перемещения фиксируют уже вторую неделю, а большая часть техники прибывает по железной дороге в Ростов и Таганрог.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что украинским защитникам стоит обратить внимание на стратегическое значение мостов в Ростове-на-Дону для российской логистики.

Россия перебрасывает резервы через Ростов

"Военные перемещения и почему мосты в Ростове важны. Вторую неделю фиксируем активные колонны из Ростовской области в направлении Бердянска и далее – Ореховское направление. Откровенное накопление", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что количество военных колонн, движущихся в направлении фронта, превышает возможности мобильных групп по их сопровождению.

По его словам, характер этих перемещений соответствует типичной схеме формирования и переброски резервов. Большую часть военной техники сначала доставляют по железной дороге в Ростов и Таганрог, где ее разгружают. После этого колонны продолжают движение в сопровождении до назначенных районов.

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Андрющенко также обратил внимание на стратегическое значение мостов в Ростове-на-Дону. Они являются важной частью логистической инфраструктуры, которой российские войска пользуются для переброски техники и обеспечения своих подразделений.

"Вывод однозначен. Мосты в Ростове-на-Дону – ключ к логистике. После успеха с Крымским мостом – нужно возвращаться и добивать", – подчеркнул он.

Главные истории дня

Напомним, Крымский мост оказался под атакой 16 ноября, после чего движение транспорта по нему было ограничено. Сообщалось, что "боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, от удара арку визуально повело примерно на 15 градусов".

А в ночь на 17 ноября Силы обороны снова атаковали мост. В результате украинских ударов обрушились арка и часть дорожного полотна.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. Там прогремело около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть моста.